純網銀PChome 傳花旗跟PChome不玩了

（中央社記者田裕斌台北28日電）純網銀國家隊雖然是外界最為看好拿下執照的團隊，但股東結構遲遲未能完全敲定，外界傳出，原本有意取得7%的花旗銀行決定不加入，連電商巨擘網路家庭也不玩。

純網銀國家隊目前最為確定投資比重的是5大股東，包括中華電持股30%、兆豐金控25.1%、新光集團持有14%、全聯實業持有9.9%，開發金控旗下凱基銀行今天也公告，將投資7%，合計持股86%。

由於新光集團以人壽持股10%、銀行持股2%，大台北瓦斯及新光保全各持股1%，也讓純網銀國家隊的股東結構，橫跨電信、壽險、銀行、通路、天然資源與保全業。

由於純網銀國家隊預計有15席董事，相當於需要持股7%的股東才能穩有一席董事，花旗銀之前傳出有意投資7%，並取得一席董事，但外界盛傳，此一決策已生變，就連一開始就傳出要投資的電商龍頭網家也不想投資；雖然外傳還有中華郵政、關貿網路、台灣企銀等股東要加入，但由於僅剩下14%股權，實際如何分配也還未揭露。

比起純網銀國家隊股東結構遲遲未能完整揭露，另2大純網銀團隊股東結構早已敲定，國票金控與日本樂天集團以49%、51%組成團隊，LINE純網銀團隊則以LINE Financial台灣持股49.9%、富邦金控旗下台北富邦銀行持股25.1%、中信金控旗下中國信託商銀、渣打國際商業銀行、聯邦銀行、遠傳電信、台灣大持5%，組成電信與金融的聯軍。（編輯：李信寬）1080128