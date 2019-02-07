排除華為 德工商界憂遭中國報復

（中央社記者林育立柏林7日專電）德國政府出自國家安全考量，可能排除華為技術公司參與5G建設，對此德國工商界憂心可能遭中國政府報復。

德國工業聯盟（BDI）總裁坎普夫（Dieter Kempf）表示，排除中國華為技術公司參與5G建設，不僅會讓建置成本變貴，也可能導致中國反過來施壓德國企業，「政治效應的影響更大」。

德國工業聯盟是德國製造業最重要的遊說團體，成員是超過10萬家的企業。

此外，坎普夫也批評美國聯合各國封殺華為，違背歐洲對自由貿易的理念。

德國將於3月拍賣5G頻譜，官員對是否排除華為公司的設備，至今仍未透露。

總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）昨天被記者問到時僅表示，政府內部仍在討論，還沒形成共識。

由於時間緊迫，一般預料，在聯合政府執政的3黨黨魁可望在下週決定。

下一代5G行動寬頻網路是一個國家核心的基礎建設，自動駕駛和遠距醫療等先進的應用都得靠它。德國希望在5G應用取得世界領先地位，卻又不願意得罪中國和美國，夾在國安考量和中國產品的價格優勢間左右為難。

1月30日，德國外交部一名發言人表示，華為是中國企業，當然必須遵守中國法律，「其中幾句條文讓我們相當擔心，例如中國企業有義務與情治單位合作」。

梅克爾4日在日本與慶應大學學生座談時也表示，德國在決定5G網路這麼重要的建設時，有必要確保「中國政府無法取得中國產品內的所有資料」。（編輯：郭中翰）1080207