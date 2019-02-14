保瑞獲5年新代工合約 營運添柴火

（中央社記者韓婷婷台北14日電）保瑞藥業結算1月營收新台幣1.3億元，年增241%，月增14.1%。保瑞表示，近日完成新的5年代工訂單簽約，今年營收預估可維持穩定向上。

保瑞表示，與日本第4大藥廠衛采台灣子公司的第2個5年合約最近簽訂完成，看好國際代工訂單帶動營收穩定成長；加上去年併購益邦製藥，推動營收倍增、獲利上揚。

保瑞成立初期為藥品經銷服務，近5年來透過併購，去年營收來到13.72億元，年增283.13%。目前代工業務（CMO/CDMO）的產品外銷歐美、中東、東南亞等17國，占全台灣醫藥製劑出口美國的48%，在美、日、台均有合作夥伴。

至於日前收購的美國Nasdaq上市公司Amneal&Impax旗下在台子廠益邦製藥，除了讓保瑞躋身台灣前5大口服製劑藥廠，也讓代工事業營收獨大。代工的穩定收益，也是支持新劑型藥品開發的關鍵。

在研發策略上，保瑞表示，鎖定風險較低的小分子新劑型新藥，投入中樞神經用藥和治療疼痛藥品的改良，目前已將研發中心遷移至竹南，進行藥品開發及試製。

展望2019年，保瑞表示，營運成長動能將以代工、代理和策略性併購為主，保瑞擁有台南廠（幫衛采代工）及益邦廠2個生產基地，未來益邦廠將鎖定美國及歐盟市場，台南廠則以目前15個出口國為基礎，並尋求其他國家的代工機會。（編輯：張良知）1080214