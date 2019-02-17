零售市場鳴戰鼓 超商多角化經營搶商機

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）全台有1萬多家便利商店，密集度高居全球第2，市場早已飽和，不過近兩年，中小型單一賣場也逐漸轉型瓜分市場，讓4大超商不得不積極布局複合店模式，零售消費市場陷入紅海。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，全台有1萬多家便利商店，其實超商市場早已飽和，如果沒有提供代收、店到店及其他服務，只靠買賣商品賺價差，「一定很多店面撐不下去」。因此，超商要提供更多元的服務，讓消費者有不得不光顧的理由，「改變獲利模式，便利商店就能承受日益激烈的競爭」。

超商近來積極布局複合店模式，統一超商整合集團資源，開設美妝、健身房及烘焙複合店。雙雄之一的全家超商也不甘示弱，與異業結盟推出5種類型複合店。從餐飲、生鮮超市、健康類型、科技金融店及提供自助洗衣，提供全方位服務；小7變成大7，而全家真的快成為你家。

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，零售業界線日益模糊，全聯福利中心規模走向小型化，以60坪至80坪小型超市搶進都會商圈，且家樂福、美廉社也採取相同策略，超市及量販業者改變定位日益「超商化」。

其中，跑得最快的是量販龍頭家樂福，全台目前有64家「便利購」超市，主打24小時經營，約有上萬種商品項目，同樣以熟食、輕食和烘焙商品搶攻小家庭、單身族群。

後起之秀的全聯，近年來推出「mini輕超市」，目前全台已有信安店、建國路北店、文山羅斯福店以及新竹竹北店等6家門市陸續開幕，主打販售地瓜、玉米、茶葉蛋、現烤麵包和咖啡等即時性高熟食產品，進攻都會商圈。

李世珍說，為了防範超市搶食超商大餅，超商從講究坪效，走向大空間、增設座位區，並提供更多元服務，以抵抗激烈競爭。

他舉例，全家與天和鮮物結盟發展出超市複合店，店內設有鮮食調理吧，並提供冷凍魚貨、有機蔬果，提供高品質商品，同時也以高單價，吸引不同客層，順勢與一般超市做出區隔。

李世珍說，超商多元經營模式都有助於提升客戶黏著度，讓民眾消費頻率、金額持續提升。

對於全家複合店展店計畫，葉榮廷說，全家今年預定推出智慧二號店，主打智能、科技設備，讓顧客線上、線下接軌的購物體驗，預計會推出的智能化設備包括不需臨櫃結帳的智能咖啡機、智能販賣機。

統一超商則傳出將攜手披薩連鎖店達美樂開出新型態複合商店。不過，統一超商低調表示，各種新店型都有評估，未來若有新進度，將會在第一時間與消費者分享。（編輯：林孟汝/林淑媛）1080217