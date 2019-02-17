台灣超商鮮食征服美國部落客胃 影片破千萬點閱[影]

因看準台灣外食市場，超商近年來推動鮮食改革，優化食材及製程，也帶動包含三角飯糰、主食飯麵、關東煮、麵包等鮮食成長。統一超商鮮食部（不含咖啡）占整體營收18.7%，全家目前則占比約22%，鮮食已成為超商營收小金雞。（統一超商提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年2月17日

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台灣有美食王國之稱，連超商食品都受美國Youtuber大力推薦，影片締造千萬點閱率。其實，超商鮮食不僅方便，超商近年來優化食材、製成，進而提升消費者對鮮食的接受程度。

外國Youtuber陳麥克（Mike Chen）去年2月發布了一支「在台灣7-ELEVEn吃早午餐」影片。他在超商買了微波紅燒牛肉麵、雞腿便當、肉包、關東煮、溫泉蛋、泡麵、雞腿便當、蘆筍汁和霜淇淋等商品，並針對食品試吃評比。試吃牛肉麵時他說，湯頭風味濃郁，麵條厚度適中，牛肉嚐起來相當軟嫩，怎麼都想不到是微波食品，「沒想到2.5美元的湯麵竟可以如此美味」，並流露出不可思議的表情。

影片來源：Strictly Dumpling YouTube頻道

有網友留言表示「我要為了超商到台灣觀光、可以3餐都在便利商店解決」，還有人說「這影片害我恨死美國、台灣根本天堂」。超商食品已征服外國人的胃，這支影片上傳至今已創下1000萬的點閱率。

因看準台灣外食市場，超商近年來推動鮮食改革，優化食材及製程，也帶動包含三角飯糰、主食飯麵、關東煮、麵包等鮮食成長。統一超商鮮食部（不含咖啡）占整體營收18.7%，全家目前則占比約22%，鮮食已成為超商營收小金雞。

全家超商表示，自民國106年啟動鮮食構造改革，與日本全家組成團隊，從原物料使用、配方、機台設備到配送鮮度加強品管；統一超商則是優化食材及製程，精進新製程、新素材、新定位、新設備與新結構等5大面向。

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍認為，台灣超商鮮食產品多元，看出台灣食品工業進步，超商食品品質提升，不會讓人覺得「看起來不好吃，吃起來更難吃」。其次則是消費型態轉變，以往消費者可能在家煮飯或是購買外食，但現在超商提供多樣食品，讓民眾方便選購、吃起來不會膩，因此提升消費者購買超商鮮食的意願。

除了咖哩燴飯、飯糰、關東煮、大亨堡和便當等經典商品，超商也與國內外知名品牌異業結盟，像是統一超商與麵屋一燈攜手推出冷沾麵與炒飯、比利時巧克力品牌GODIVA推出限定巧克力蛋糕，統一超商表示，推出聯名商品後，帶動相關業績成長2成。

另外，超商也會因應不同季節推出限定產品，創造話題也提升商品買氣。（編輯：蘇志宗）1080217