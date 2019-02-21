產創條例修法 政院擬研發投資抵減不加碼

（中央社記者顧荃台北21日電）行政院今天初步決定，產創條例租稅優惠再延長實施10年；研發投資抵減率維持不變，但企業若以未分配盈餘進行投資，可列為減除項目，不再加徵5%營所稅，最快3月7日送行政院會。

原本經濟部與財政部僵持不下的人才培訓投資抵減問題，由於財政部始終有高度疑慮，經濟部決定予以尊重，刪除此項條文。

產業創新條例將在今年底落日，為因應中美貿易戰衝擊，行政院將產創條例部分條文修正草案納入本會期最優先法案。經濟部日前預告修正部分條文內容，不過在提高研發抵減率、新增人才培訓抵減優惠等項目，財政部與經濟部有不同意見。

行政院政務委員龔明鑫今天召開跨部會法案審查會議，審查產創條例部分條文修正草案；會後經濟部將進行細部文字修正，最快3月7日報行政院會審查。

相關官員告訴中央社記者，原本外界預計經濟部和財政部將會上演大鬥法，不過雙方在會中展現高度共識，快速通過法條審查。

官員表示，會中確定產創條例的租稅優惠延長實施10年至2029年，提供產業持續及穩定的投資環境，以回應業界需求，以及行政院長蘇貞昌指示應讓各界安心投資的指示。

在外界最關心的研發投資抵減率部分，官員說，龔明鑫裁示維持目前稅率，也就是當年度抵減率15%、3年各抵減10%，未同意經濟部提案的各加碼5%。不過財政部也釋出善意，同意企業以未分配盈餘進行實質投資部分，可列為減除項目，不再加徵5%營利事業所得稅，並將儘速研議，將此方案納入產創條例修正條文。

官員舉例說明，也就是若企業未分配盈餘為新台幣100億元，其中以20億元進行實質投資，未分配盈餘的營所稅計算方式即為80億元乘以5%。

官員表示，今天會中也決定，技術入股及創作人（教授或研究人員）配獲學研機構股票時，會以轉讓時或是出售時較低的價格課稅，財政部並同意抵減無上限，鼓勵產學研間的交流和技術轉讓，希望可以帶動研究機構及學校投入產業創新。但也為了防止炒作股票，限定獲配股票者須持有股票2年以上才可轉讓。

員工獎勵部分，為鼓勵大企業進行新創投資、呼應去年公司法的修法，產創條例修正草案放寬母子公司員工互相可以取得獎酬股票，且母子公司雙向皆是用配股或出售時較低的價格課稅。

另外，立法院預算中心日前提出報告指產創條例租稅優惠集中在大型企業，財經部會應檢討租稅獎勵政策，強化中小企業及服務業的租稅獎勵。

對此，官員表示，產創條例是鼓勵全國產業進行創新，沒有對企業規模或地區設限。類似的研發抵減在中小企業發展條例第35條中已經有設計，但中小企業始終興趣缺缺，代表其投入研發確實有其困難，未來將循中小企業發展條例或是其他機制強化中小企業的動能。（編輯：林淑媛）1080221