培育都更人才 住都中心與北市大簽備忘錄

（中央社記者劉麗榮台北22日電）國家住都中心今天和台北市立大學市政管理學院簽訂合作備忘錄，盼培育都更人才。住都中心代理執行長吳欣修說，會優先從圓山、中山女中、信義兒福都更案進行產學合作。

國家住宅及都市更新中心與台北市立大學市政管理學院下午在住都中心舉行產學合作備忘錄換約儀式，同時也兼任營建署長的吳欣修表示，學生的創意與想法可以納入都更規劃，透過產學合作，協助學生學習實務經驗，切合產業需求，共同培育都市更新人才。

台北市立大學市政管理學院長邱英浩說，北市大的市政管理學系、行銷和衛生福利系，符合都更相關業務，透過產學合作，學生不但能貢獻所長，也能學習實務訓練，達到畢業即就業的目標。

住都中心目前規劃8個公辦都更案，吳欣修受訪時表示，中山女中南側都更案、捷運圓山站西側都更案和信義區兒福A、B都更案等，包括住宅更新、歷史建築等類型，希望優先讓學生參與。

住都中心表示，圓山、兒福B都更案在今年上半年會有初步成果。吳欣修表示，半年多來跟住戶訪談、做意願調查與產業分析，預計3月提報董事會，確定是實施者或投資者角色，再繼續往下一步走，提出都市更新計畫或投資計畫。

8個公辦都更案包括台北市中正區行二及行三、捷運圓山站西側、中山女中南側、台北市信義區兒福A、信義區兒福B、台北市大安區嘉興街、新北市板橋浮洲商業區、新竹市建功高中南側，共興建11.2萬坪，創造新台幣784億的都更產值，預計有6案於5年內陸續完成。（編輯：張均懋）1080222