潛艦估2024年下水 鄭文隆：盼重視軍規認證

（中央社記者韋樞台北25日電）台船公司今天舉行國艦國造本土化供應商大會，潛艦原型艦預計在2024年1月下水，台船董事長鄭文隆表示，國艦國造諸多工作中，零組件的軍規認證，最需經濟部和國防部聯手建立。

台船公今天邀集經濟、國防、中科院和海洋委員會等機關，以及台灣區造船公會、中國造船暨輪機工程師學會等機構和70家廠商近200人參與，並邀請總統蔡英文來鼓勵、期勉產官機構共同推動國艦國造本土化，凝聚台灣相關產業的能量，加強本土供應鏈的能量，並藉由國艦國造政策推動邁向國際市場。

鄭文隆表示，海軍和海巡署去年開始陸續推動各式船艦建造，以及執行潛艦國造原型艦和新一代飛彈巡防艦等建案，估計國艦國造自今年起進入高峰，並延續到民國114年度，每年創造約新台幣180億元到340億元產值，年度就業人數介於5100人到9400人，全壽期間每年維修創造產值約45億元到71億元，全壽期每年維修創造就業人數約1253人到1950人。

潛艦國造備受國人關注，鄭文隆指出，台船將依進度於3月21日呈交合約設計報告，接下來要向立法院報告後，才能動支下一期蓋廠和建造潛艦的預算，預計3月底進入下一階段的細部設計。

鄭文隆說，預計潛艦原型艦在2024年1月下水，2025年成軍。

另外，鄭文隆也強調，台灣的造船技術沒有問題，但各家廠商應該注意的是，國艦國造的零組件遲早會被要求通過認證，未來才有機會進軍國際市場，但國艦國造的體系中目前缺乏的是一個獲得國際認可，可協助檢測認證的法人機構和機制，而這些零組件若要送到國外去認證不但價格貴，而且有可能被對方認為，台灣有可能搶生意而無法通過認證。

關於認證部分，鄭文隆認為，台船是球員的角色，不便球員兼裁判，但認證是非常重要的工作，深深影響廠商商譽和產品品質，以及未來外銷工作，期盼經濟部和國防部共同重視認證的問題，能讓國艦國造發揮更大產值和影響力。（編輯：楊凱翔）1080225