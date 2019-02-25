中和廠遭假扣押 四海遊龍：供貨無虞

四海遊龍日前經營團隊易主傳糾紛，中和廠區及貨車25日都遭法院執行查封假扣押；四海遊龍對此聲明表示，新任團隊上任進行整頓，保證各門市配貨供貨沒問題。中央社記者王鴻國攝 108年2月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）四海遊龍日前經營團隊易主傳糾紛，中和廠區及8貨車遭法院執行查封假扣押；四海遊龍聲明表示，新任團隊上任進行整頓，保證各門市配貨供貨沒問題。

新北地方法院今天前往四海遊龍中和廠區進行假扣押，在8台冷凍車輛及中和廠區貼封條，前四海遊龍總經理陳建宏也到場關心。

陳建宏表示，他任職8年半，但因新經營團隊未告知下就解除職務，也立即被踢出經營群組，就連辦公室也不能進去拿私人物品，因此，他已向新北市勞工局申訴，爭取自己工作權。

他表示，不清楚廠區為何被假扣押，可能是香港股東所提出的，但因物料都是現做的，北部120家加盟店僅有一天的存貨量，他擔心假扣押可能造成各加盟店經營困難。

四海遊龍總公司也對媒體報導聲明表示，這是換新的經營團隊後，舊團隊所使出的手段。

新任團隊董事長林明憲與總經理許瓊芬發表聯合聲明強調，新任團隊上任目的為了讓公司制度改革，整頓公司，讓公司與門店都能共創雙贏局面，在此也向各門店保證，配貨供貨不會有問題，也絕對會把門店的權益納入優先考量，請各門店放心，安心。

四海遊龍公司聲明強調，媒體的報導出現，姑且不論內容，當作另類宣傳，打點知名度即可，以輕鬆平常心看待即可。1080225