2月境外基金漲幅股優於債

（中央社記者潘智義台北26日電）理柏資訊統計2月1至25日止，金融監督管理委員會證券期貨局核備的1032檔境外基金平均上漲2.29%；其中股票型基金平均漲2.87%，債券型基金平均上漲0.55%。

富蘭克林投顧表示，原定3月1日到期的美中貿易休戰期限延長，且美聯準會維持偏鴿派的政策基調，帶動全球股債資產齊揚，3月初中國兩會可望推出新的刺激政策，有助維繫盤面樂觀氛圍，在美股並未出現帶量長黑之前，投資人可維持偏多，3月中旬之後留意股市可能利多出盡，回歸基本面行情。

因此，擔心股市震盪者可先透過債券基金，或兼顧股市、債市的股債平衡型基金參與，並留意股市逢回加碼機會。

富蘭克林投顧指出，美股2月以來延續1月反彈行情，主因美中貿易休戰期間延長，及聯準會維持鴿派態度，提振美股及美國中小股市基金上漲4.22%及6.04%，帶動全球股市2月平均上漲3.81%。

另外，2月以來，新興股市基金平均上漲1.96%，各區域股市中，亞股表現優於拉丁美洲及東歐，大中華股市上漲6.01%，受到滬深股通北向資金1月淨流入人民幣607億元，創單月新高。

MSCI預計，2月28日公布是否將中國A股納入指數權重由5%提高至20%，資金行情加上中國人民代表大會、中國人民政治協商會議兩會召開前，投資人期待政策利多激勵中國股市勁揚。

富蘭克林指出，印度股市反應對國會大選不確定性的疑慮，以及印度與巴基斯坦緊張關係，2月以來僅小漲0.29%。市場擔憂美國再度加重對俄羅斯制裁，東歐股市下跌0.64%。拉丁美洲股市歷經1月大幅高檔拉回，且投資人觀望退休金改革法案進展，2月以來下跌1.27%。（編輯：郭萍英）1080226