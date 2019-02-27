商仲：外商加碼投資台灣 北市商辦空間吃緊

（中央社記者韋樞台北27日電）商仲引述投審會統計，去年僑外資投資台灣金額創下114.28億美元，年增52%，主要受到美中貿易戰和5+2產業創新計畫。不過北市商辦無新增空間供應，租金可能提高。

信義全球資產引述經濟部投審會統計，2018年僑外投資金額創下歷年新高，達114.28億美元(約3657.1億元台幣)，大幅年增達52%。主因是受到美中貿易戰影響，加上政府提倡5+2產業創新計劃助攻，促進台灣產業升級，日商來台投資持續呈現上升趨勢，金額也創下歷年最高。

從投資產業別來看，近年明顯發現外商投資產業類別正在轉型，「專業、科學及技術服務業」及「資訊及通訊傳播業」成長趨勢明顯。

信義全球資產經理王維宏表示，日商來台投資金額屢創新高，2018年達15.25億美元，投資件數也創新高，日本一直都是政府對外招商的重要客群，從來台申請工作的外籍人士中，又以日本人占大宗。

王維宏舉例，去年日商三井集團擴大台灣版圖，投資台中、台南蓋購物商場，後續也不排除到高雄投資；東橫INN計劃在台北大直興建飯店；九州民營鐵路巨頭西鐵集團，也斥資6億日圓，在台北市西門町蓋飯店；日商三化電子投資3億元在竹科銅鑼園區設立新廠。以投資業別比重變化來看，服務業來台比重增加，金融保險及批發零售成長趨勢明顯。

王維宏認為，國際大型企業表示願意擴大投資，辦公使用面積需求提高，帶動辦公室汰換潮，例如Google因擴大在台投資計畫，預計招募300人以上，正積極尋找辦公室。

面對國際企業在台大量徵才，必須擴充辦公室，而近期無新大樓釋出，北市商辦空置率將持續下降，租金勢必上漲。

信義全球資產統計，去年第4季台北市商辦平均空置率為5.18%，較第3季的5.30%小跌0.12百分點；A+商辦空置率7.77%，季比下降1.28個百分點；A級商辦空置率4.27%，季比小增0.98百分點；B級商辦空置率2.95%，季比小跌0.08百分點，其中信義世貿商圈空置率為5.41%，季減2.34個百分點最多。（編輯：黃國倫）1080227