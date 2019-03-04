上銀卓永財看好日本市場 工具機景氣5月回溫

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）上銀董事長卓永財今天表示，今年在日本業績可望成長超過50%，全年整體業績力拚兩位數成長。他預期，工具機產業景氣到4月持續築底，最快5月開始回溫。

2019年台北國際工具機展今天起到9日於南港展覽館一館和二館以及世貿一館和三館登場。上銀集團盛大參展，展出包括智慧螺桿整合冷卻式滾珠螺桿、轉矩馬達旋轉螺桿、焊接機器手臂、單軸線性馬達定位平台、以及絕對式解角器直驅馬達系統等。

卓永財透露，3月期間德國工具機大廠技術長會來訪上銀，敲定智慧螺桿訂單，最遲今年第2季末到第3季初出貨，主要應用在汽車生產線設備產品；焊接機器人與中國大陸廠商合作，應用在金屬焊接產品；此外，上銀產品也切入日本廠商在泰國的生產線單軸機器人次系統。

展望海外子公司，卓永財預期，今年在日本市場表現持續看佳，最近這2個月會與日本7家到8家半導體和3C產業設備廠商簽約完畢。

上銀去年在日本市場業績規模約80多億日圓，卓永財預估，今年上銀在日本市場業績目標可望年成長超過50%，日本市場後勁相對強。

在義大利市場，卓永財表示業績穩健，占有率越來越高，應用廣泛，包括寶石切割等精品產品應用，義大利市場前兩個月已年成長30%，預期上銀集團在歐洲市場成長可期。

觀察中國大陸市場，卓永財指出，中國大陸新產品持續穩健增加，中國持續邁向智慧製造轉型。

在印度市場，卓永財表示，上銀集團有機會會在印度市場布局設廠。

展望今年上銀表現，卓永財預期，第2季業績會比第一季好，下半年業績會比上半年好，今年業績力拚兩位數成長。此外，大銀微系統整體業績看佳，今年兩位數以上成長可期。

觀察產業景氣，卓永財認為，工具機產業景氣還沒有落底，預期3月到4月仍在築底，最快要到5月開始回溫。

卓永財指出，中國大陸往智慧製造轉型，加上日商和台商逐步往越南和東南亞市場布局，新的生產線最快6個月到2年轉型完畢，對台灣設備業會有一段青黃不接的階段影響。不過，上銀新產品搭上廠商轉型升級浪潮，近期若能掌握美國市場程度較高的廠商，競爭力相對較佳。

卓永財建議，政府應該多了解產業實際面，多為台灣產業設身處地設想，包括環保、土地、投資計畫等實際需求。

另一位不願具名業界人士指出，今年台灣工具機產業規模，力拚與去年持平，目前看來工具機產業產值可能較去年減少8%到10%。整體機械業成長趨勢，需要觀察中國大陸包括PCB印刷電路板等電子設備出貨表現。（編輯：郭萍英）1080304