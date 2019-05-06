台泥攜手寶武環科 搶循環經濟商機

（中央社記者韋樞台北6日電）台泥集團旗下台泥國際公司與大陸寶武環科公司，今天在上海就共同推進循環經濟發展簽訂戰略合作框架協定，雙方在3到5年內目標成為工業窯爐協同處置工業和城市固體及危險廢棄物的典範。

今天雙方簽署框架協定是由寶武環科董事長陸熔、台灣水泥資深副總經理呂克甫代表雙方簽約。寶武環科總經理陳在根、高級技術總監李文、總經理助理張波；台灣水泥資深協理王建全、台泥杭州運營管理中心總經理姚成府、北京台泥環保公司總經理田巍等出席。

台泥國際表示，雙方根據協議將聚焦循環經濟，充分發揮各自在資源、技術、裝備、市場、融資、品牌等方面的獨特優勢，積極推動雙方優勢資源的協同、共用、集成與互補。

未來，雙方將圍繞礦粉供應、固廢消納、協同處置工業和城市固體及危險廢棄物、土壤修復、二氧化碳減排及後期商用等領域在政策研究、市場調研、工藝技術、市場拓展等方面展開全方位合作。

台泥國際指出，雙方將力爭在3到5年內，在環境與環保服務領域發展成為工業窯爐協同處置工業和城市固體及危險廢棄物的典範，樹立海峽兩岸環保產業友好合作的成功範例。

陸熔強調，雙方的合作是實踐2018年底台北上海雙城論壇中「聚焦循環經濟、實現永續發展、鑄就永續城市」核心主題。他指出，雙方在資源保障、工藝技術、經營管理、運營實踐、品牌商譽、政策溝通等方面各有優勢，具備合作互補的良好基礎。未來雙方將更廣泛領域開展更高層次、國際化的環保戰略合作。（編輯：楊凱翔）1080506