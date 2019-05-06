貿易戰變幻莫測 台塑憂第3季營運

（中央社記者韋樞台北6日電）美中貿易戰再生變，恐迫使諸多產業觀望，影響原料和貨品供需。台塑董事長林健男憂慮，貿易戰未明朗前仍影響企業信心，全球景氣未完全恢復，恐影響第3季石化原料需求及價格。

美國總統川普推文表示，由於中國試圖重新協商，談判牛步，宣布週五（10日）起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%。

台塑企業今天下午舉行4月業績說明，台塑公司董事長林健男表示，中美貿易談判雖然朝正向發展，但雙方還未談妥，在尚未明朗化之前，仍將持續影響企業信心，且受制於全球經濟擴張減緩，世界主要經濟體的車市、房市等產業景氣仍未完全恢復，恐將影響第3季石化原料整體需求及價格。

林健男強調，就台塑公司營業部門對客戶的了解，客戶購買信心仍顯保守，因此，目前要說全球經濟好轉，恐言之過早。

南亞董事長吳嘉昭表示，美中兩國元首高手過招，變幻莫測，若兩國情勢不能緩和，將嚴重影響石化業和電子業；若是雙方能緩和下來，電子業從第3季起進入產銷旺季，5G基礎建設也會帶動市場需求上升，在5G、AI與電動車等新應用下，期待整體電子業回溫。

台化公司芳香烴3廠4月因公安意外而停機，副董事長洪福源說，芳香烴3廠設備受損區已陸續新製及修復中，估計7月可完工，經過委外安全檢查，可在7月底向中區職安中心申請復工，可望8月中恢復生產。

而芳香烴3廠未受損區域的廠房、設備、管路和電子儀器等安全評估也委由土木技師、工研院等專家全面檢查，目前均全面完成認證安全無虞；下一步將安排德國TUV第3方認證後，5月下旬向中區職安中心報告並申請復工，預計6月初恢復生產。

台塑化總經理曹明說，台塑化的煉油事業定檢歲修已完成，5、6月的煉油產能全開，第2季平均產能利用率可望達到94%；目前原油和成品油的價差每桶約7美元，估計可維持穩定獲利表現。

曹明指出，過去影響原油價格的是中東地緣政治，但現在影響油價最大原因卻是川普，他制裁伊朗，又不希望油價太高，估計國際油價將在每桶70美元附近震盪。（編輯：林沂鋒）1080506