雄獅首季每股賺1.83元 歷年同期次高

（中央社記者江明晏台北7日電）雄獅旅行社今年首季每股盈餘為1.83元，創上市以來首季每股盈餘歷史次高，其中亞非、歐洲、韓國旅遊表現亮眼，看好今年海外、轉投資等新布局，將為營收、獲利帶來成長新動能。

雄獅旅行社公告2019年第一季合併營收新台幣72.34億元，較去年同期成長7.2%，第一季淨利歸屬於業主權益為1.28億元，較去年同期成長6.5%，每股盈餘為1.83元，創上市以來首季每股盈餘歷史次高。

雄獅指出，亞非、歐洲、韓國旅遊表現亮眼，亞非線第一季較去年同期成長超過28%，其中埃及超過50%的成長率，成為增長幅度最高的目的地。歐洲線因應「計畫旅遊」，提前啟動產品布局與精準行銷，加上農曆春節9連休提升長線旅遊意願，第一季較去年同期成長16%。韓國線因應市場需求推出差異化商品，為營收挹注強勁成長動能。

展望未來，海外布局方面，雄獅表示，朝全球化企業邁進，目前在全球15個城市，共有23個海外分公司據點，2019年的發展重點依序為北美、日本、歐洲、東南亞，海外各據點將發揮互為IN/OUT BOUND的加乘效應，其中雄獅北美公司將擴大直售與批售版圖，東京公司積極運營日本出境市場。

而雄獅旅行社轉投資的「雙獅聯合國際旅行社」，第一季稅後利益即超過去年全年度稅後利益。截至2019年4月，已在全台擁有24家加盟門市，目標年底前達到30家加盟門市。今年預計開放「產品加盟」。雙獅旅行社與低成本航空策略合作也告捷，今年度4到10月更推出日本小松、東北(仙台、花卷)的台灣虎航包機，更添成長動能。

此外，雄獅將於忠孝SOGO百貨正對面的獨棟大樓，承租2樓至地下2樓共四個樓層，計畫推出全台第一家旅遊全新概念店，取代原忠孝旗艦門市。雄獅董事長王文傑認為，「東區不是沒落，而是正在發生產業型態改變、板塊的挪移替代，所蓄積的商業聚眾能力仍在，但要以符合現代消費者需求的模式來提供服務。」（編輯：黃國倫）1080507