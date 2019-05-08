印尼市場加持 春雨首季EPS 0.53元創同期新高

（中央社記者韋樞台北8日電）台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨工廠首季財報每股稅後盈餘（EPS）0.53元，改寫歷史同期新高。春雨表示，印尼市場需求成長旺盛，占首季營收16.8%，但卻貢獻獲利多達23.7%。

春雨首季合併營收新台幣22.94億元，年減2%；稅後淨利1.68億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.39億元，年增19%，稅後每股盈餘0.53元，勝過去年同期的0.44元，創下歷史同期新高。

春雨表示，首季合併營收雖小幅衰退2%，但因成本費用管控得宜，加上受惠美元兌新台幣升值，產生匯兌業外利益，激勵稅後淨利上升。

春雨指出，在產品應用部分，五金扣件仍以建築類(裝修、鋼結構)占大宗，營收占比約4成。此外，首季營收中來自中國、印尼地區的占比分別為26.5%、16.8%，但對母公司的獲利貢獻分別為12.2%、23.7%。

展望第2季的傳統淡季，中國及印尼內需市場仍受惠當地政府的政策紅利推波，需求可望持續成長，尤其印尼為東南亞最大經濟體，擁有東南亞最大的建築市場，國際貨幣基金(IMF)預測印尼未來兩年的GDP成長率逾5%，春雨在印尼建築市場營運布局有機會更上層樓。

風電基礎結構大廠世紀鋼構首季合併營收4億82萬元，年減2.9%；營業毛利6426萬元，年增3.69%，毛利率16%，勝過去年同期的15%；營業淨利3254萬元，年增25.1%；稅前淨利1445萬元，年增71.69%；稅後淨利648萬元，年減17.43%；基本每股盈餘0.07元，與去年同期相同。

世紀鋼構董事會今天同步通過每股配發現金股利0.3元，殖利率0.48%。

春源鋼鐵受首季國內鋼市保守影響，合併營收38億6022萬元，年減7.66%；稅前淨利2984萬元，年減53.3%；稅後淨利2038萬元，年減70.56%；稅後淨利歸屬於母公司2704萬元，年減63.53%；基本每股盈餘0.04元，大幅少於去年同期的0.11元。（編輯：李信寬）1080508