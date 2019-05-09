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輕薄筆電助攻 華碩估今年台灣出貨量營收齊揚

最新更新：2019/05/09 19:31
電腦品牌廠華碩9日宣布ASUS ZenBook S13輕薄筆電在台上市，擁有世界最高螢幕占比97%，耐用性獲得美國軍規MIL-STD 810G標準認證，能承受嚴苛的環境條件。中央社記者吳家豪攝 108年5月9日
電腦品牌廠華碩9日宣布ASUS ZenBook S13輕薄筆電在台上市，擁有世界最高螢幕占比97%，耐用性獲得美國軍規MIL-STD 810G標準認證，能承受嚴苛的環境條件。中央社記者吳家豪攝 108年5月9日

（中央社記者吳家豪台北9日電）電腦品牌廠華碩今天宣布，擁有世界最高螢幕占比97%的輕薄筆電ZenBook S13 (UX392)在台上市，看好將帶動今年台灣筆記型電腦出貨量成長3%到5%、營收成長8%。

華碩聯合科技業務副總經理廖逸翔表示，ASUS ZenBook S13雖然是輕薄筆電，但耐用性獲得美國軍規MIL-STD 810G標準認證，目標消費者是白領階級；輕薄機種占華碩整體筆電的比例從過去約15%，提升到目前約40%，相信輕薄筆電是未來趨勢。

觀察今年筆電市況，廖逸翔指出，過去平均單價約2.2萬元，現在已提升到2.4萬元到2.5萬元，主要是消費者購機更傾向輕薄或電競筆電。他看好今年華碩台灣筆電出貨量將成長3%到5%，營收將成長8%，主要受惠於平均單價拉高。

ASUS ZenBook S13配備13.9吋NanoEdge螢幕，搭載最新Intel Core處理器，也是世界最薄的NVIDIA MX150獨立顯示卡筆電，電池續航力長達15小時。

今天華碩也公布2019年4月品牌營收達新台幣172億元，年減2%；集團營收達200億元，年減3%。

華碩表示，隨著致力於通路管理改善，持續強化產品創新及品質，筆記型電腦的出貨量已漸趨穩回溫，預期今年第2季筆記型電腦的出貨量及營收，有機會回升至與2018年同期持平或小幅正成長。

華碩將於5月16日舉辦ZenFone 6全球發表會、5月22日舉辦ZenFone 6台灣發表會，並於5月27日舉辦Computex（台北國際電腦展）新品發表會，藉此驅動及提升下半年營運表現。（編輯：李信寬）1080509

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