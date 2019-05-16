租金漲企業主租轉買 前5月商辦交易逾135億元

（中央社記者韋樞台北16日電）商辦市場持續受企業青睞，前5月純辦交易金額達新台幣135.6億元，為近5年新高。商仲發現，大型業主受到租金上漲影響，市區精華地段業主由租轉買，更希望在精華地段成立企業總部。

信義房屋旗下信義全球資產投資部資深協理歐人彰表示，北市商辦租金上漲趨勢形成，在市區精華地段租辦公空間的業主對於由租轉買，且在都更期間轉換標的的需求明顯，精華地段純辦交易躍升為市場新寵。

統計近5年前5月的商辦交易變化，由租轉買的趨勢增強，由2015年同期不到20億元，今年前5個月商辦交易已大增為135.6億元，為商用不動產交出好成績。

歐人彰指出，今年前5月純辦大樓交易量增，包括國際票券、泰安產險、萬海航運等公司都購入大面積辦公室作為未來總部使用。

例如萬海航運以14.2億元買下忠孝東路4段太平洋商業大樓3至5樓及16個坡道平面車位，建物面積約1490坪，未來將做企業總部使用。

泰安產物保險則以37.68億元得標長春金融大樓，建物面積約3559.85坪，以每個車位220萬元拆算2樓以上每坪單價約85.5萬元，未來也將做企業總部使用，部分出租。

國際票券以總價約56.7億元購入華固亞太置地3樓至10樓、17樓及216個車位，建物面積約5926坪，平均每坪約86.6萬元，未來將部分自用、部分出租。

歐人彰說，台北市商辦市場上新的辦公樓─南山廣場、聯合報總部大樓、國泰民生建國大樓等幾乎早已滿租，且短期內沒有大面積新商辦大樓供給下，租金勢必上揚；更帶動老舊商辦的都更商機，目前已超過10棟大樓申請或研議辦理都更，以金融業參與最踴躍，包括國泰、新光、元大等，紛紛提出都更改建案。（編輯：李信寬）1080516