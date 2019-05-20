景氣趨緩出口不振 首季商品貿易順差創5年新低

（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行今天公布2019年第1季國際收支，由於全球景氣趨緩，台灣出口表現也不佳，首季商品貿易順差為124.3億美元，較上年同季減少41億美元，為2014年第2季以來新低。

據央行統計，今年第1季經常帳順差170.9億美元，較上年同季減少23%；金融帳淨資產增加146.5億美元，央行準備資產增加27.3億美元。

央行經研處副處長蔡炯民表示，這次經常帳順差減幅逾2成，主要原因在於出口不佳，第1季商品貿易順差為5年以來低點，除了出口受全球經濟趨緩及基期較高等影響，較上年同季減少69億美元，進口也因出口衍生需求減少，同樣呈現年減。

媒體進一步詢問，商品貿易順差表現不佳，是否與美中貿易有關，蔡炯民表示，這波全球景氣下行，有一說是受美中貿易戰影響，去年第3、4季，便有些提前下單的效應，另外一種說法是資通訊產業布局5G，市場預期再過1、2年，就會有5G規格新產品可使用，短期需求便降低。

無論背後原因如何，蔡炯民表示，可以肯定的是，去年第4季以來，全球景氣趨緩，連帶影響了商品貿易表現。

金融帳方面，今年第1季已是連續35季淨流出，不過蔡炯民解釋，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出，而經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯及台灣等，金融帳淨資產也多呈增加。

今年以來，政府因應美中貿易衝擊，大力推動歡迎台商回台投資方案，以及海外資金匯回專法，蔡炯民表示，台商回台投資需要一些前置作業，第1季還看不太出來，不過預估第2季，就會有些跡象，下半年可能會更明顯。（編輯：林孟汝）1080520