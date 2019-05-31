美國生技展3日登場 台灣代表團規模全球第10大

（中央社記者劉麗榮台北31日電）2019年美國生技展6月3日登場，台灣代表團將由行政院政務委員吳政忠領軍，向全球業界人士展示台灣生技研發成果，預計將進行超過400場以上商機媒合會，創造國際合作新商機。

行政院科技會報辦公室今天透過新聞稿指出，2019年美國生技展（BIO International Convention）是全球最具指標性意義的生技商業展會。今年為第26屆舉辦，將於6月3日至6日間在美國費城登場，吸引逾67國、超過1.6萬名全球技製藥等業界頂尖專家與超過7000家生醫業者共襄盛舉。

科技會報辦公室表示，台灣代表團今年由吳政忠領軍，整合產官學研超過200人，為全球第10大參展代表團，包含40多家生技業者，科技部、衛福部、經濟部、農委會、中研院、生技中心、工研院、藥技中心、國衛院、國研院及農科院等單位都參與。

科技會報辦公室表示，台灣館今年以精準醫療及個人化醫療、數位醫療為意象，參展廠商領域包括新藥開發、臨床試驗與CMO、農業生技、精準醫療及智慧醫療，向全球業界人士展示台灣生技產業發展現況與研發成果。科技部成立的GLORIA國際產學聯盟連續第二年參展，積極展現台灣產學能量及主動尋求創造國際鏈結的企圖心。

科技部政務次長謝達斌將代表台灣團宣傳台灣絕佳的臨床試驗環境及生態系統，建置台灣成為亞太地區卓越臨床試驗中心樞紐的戰略目標，吸引國外企業來台合作交流。

BIO大會開幕前一天，經濟部生物技術開發中心於費城三大名校之一的天普大學（Temple University）舉辦台灣生技創新創業論壇，首次結合台灣、美國及義大利產學研以及創投人士參與，並安排台、美、義等20家生技公司新創團隊於論壇中接力進行展演發表，開創生醫產業新視野。

科技會報辦公室指出，此次行程也安排參訪國際知名新創加速器Pennovation Center、跨國藥廠AstraZeneca，以及由華人創立的QPS公司等。

另外，有鑑於台灣將成為繼日本第二個以專法管理再生醫療技術與產品的國家，此行特別安排參訪國際級細胞治療及製造工廠Celgene及WuXi AppTec，期透過國際合作，進一步完善台灣再生醫療環境，推動成為亞洲細胞治療中心，吸引世界各國投資發展再生醫療及合作的最佳夥伴。（編輯：林孟汝）1080531