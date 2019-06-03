貿易戰影響 5月PMI指數擴張轉為緊縮

（中央社記者劉麗榮台北3日電）中華經濟研究院今天公布5月製造業採購經理人指數（PMI），中斷僅一個月的擴張轉為緊縮，NMI雖擴張但呈現趨緩，主因受美中貿易戰影響，市場轉為觀望保守，金融保險業反應明顯。

中經院表示，今年5月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數驟跌3.5個百分點至48.2%，跌破景氣榮枯分界點的50%。中經院長陳思寬分析，5月初美國總統川普重啟美中貿易紛爭，使得市場轉為觀望保守氣氛，塑化、金屬原物料的價格大幅下跌，加上美國對華為制裁，考慮切斷中國大陸影像監控技術和零件供應，整個打亂供應鍊布局。

陳思寬說，整體製造業指數包含新增訂單、生產指數、原物料價格、交貨時間和對未來6個月展望等，都從擴張變成緊縮。

從產業別來看，中經院表示，受到美中貿易戰影響比較大的包括交通工具產業、基礎原物料、電力設備產業等，PMI從擴張轉為緊縮；化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業與交通工具產業的PMI雖持續擴張，但擴張速度皆趨緩。僅食品暨紡織產業PMI呈現擴張速度加快走勢。

此外，非製造業經理人指數（NMI）連續3個月呈現擴張，但指數從55.6%下跌1.6個百分點至54%。

陳思寬說，NMI呈現擴張，不過擴張程度趨緩，很大一部分是因為美中貿易紛爭帶來的不確定性，其中金融保險業從擴張轉為持平，但在商業活動和對未來展望指數方面，甚至下跌多達20個百分點。

她進一步說明，不確定性提高，本來有想要上市櫃公司可能先暫緩，「也不見得一定是好、是壞」，通常金融市場會過度反應。

與會的中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫說，金融市場較為敏感，受到小道消息影響變動會非常大。

非製造業部份，中經院研究顯示，其中6大產業NMI呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業、教育暨專業科學業、零售業、資訊暨通訊傳播業、運輸倉儲業與住宿餐飲業，零售業、住宿餐飲業因5月母親節檔期，較4月擴張。僅批發業NMI呈現緊縮，金融保險業NMI則呈現持平。

陳思寬表示，外有美中貿易紛爭，對內消費者信心不足，雖然下半年對大部份產業來說都是旺季，不過業者多半抱持對後市表現較保守、再觀察態度。（編輯：鄭雪文）1080603