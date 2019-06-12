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台商回流共享辦公俏 大樓改裝租金直逼信義區

最新更新：2019/06/12 20:33

（中央社記者韋樞台北12日電）實價租金行情顯示，緊鄰信義計畫區的1棟整建辦公樓，高樓層由共享辦公室承租，平均每坪月租3000元，直逼信義計畫區A辦大樓。房仲表示，共享辦公室正夯，好大樓租金看俏不意外。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此棟大樓有7筆從14樓到20樓的實價資料，租金每坪從2700元到3300元不等，每高1層樓租金單價每坪多100元，相較於隔鄰同樣屋齡商辦大樓的11樓每坪2625元，信義計畫區內的A辦大樓，每坪租金約3000元到3500元。

曾敬德指出，市面上共享辦公室正熱，這棟樓的承租方是亞洲共享辦公空間品牌，計畫在台灣持續擴張，這家企業還打算在中山區與松山區的A辦大樓擴張據點，顯示共享辦公室的經營模式正夯。

曾敬德說，這棟從內到外改建過的27年屋齡商辦樓由於低樓層為精品酒店，高樓層是辦公室，商務人士與酒店住客皆可享用共同工作的空間與酒店的餐廳、健身房及樓上的共享工作空間、交誼活動等，預計2019下半年開幕，完全符合商務人士的辦公、交誼等公私領域生活需求。

曾敬德強調，由於台商返台，加上升級辦公室的企業頗多，但偏偏台北市這兩年根本沒有全新的辦公大樓供給，租金節節上升可以預期，這棟27年屋齡的辦公樓從裡到外全新改裝過，符合最新共享辦公潮流的需求，反映在租金外溢，顯示好的大樓租金看俏。（編輯：楊凱翔）1080612

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