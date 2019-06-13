精誠通過配息5元 今年目標助企業數位轉型AI化

（中央社記者吳家豪台北13日電）資訊服務商精誠資訊今天召開股東常會通過2018年財報暨盈餘分派案，每股發放現金新台幣5元，並完成第9屆董事改選，今年以成為企業的「數位轉型AI化」夥伴為目標。

精誠及子公司2018年度合併營收新台幣195.16億元，年增15.66%；稅後淨利10.51億元，年減10.7%；每股稅後盈餘（EPS）4.27元。

精誠今天股東會也完成第9屆董事改選，包含董事10席及獨立董事3席，由黃宗仁、林隆奮、鄭登元、盧大為、蕭崇河、謝金河、黃亭融、黃祈融、林治民（卓威投資公司法人代表）與吳正煥（卓威投資公司法人代表）當選董事；獨立董事3席當選人為黃日燦、鄭文鋒、賴建華。

精誠發布新聞稿表示，2019年以成為企業的「數位轉型AI化」夥伴為目標，落實各行各業人工智慧（AI）化的應用場景和情境體驗，可提供企業全球化所需的雲服務架構與運籌能力，並積極協助台商未來規劃兩岸三地遷移供應鏈的雲服務。

精誠指出，隨著消費者行為軌跡不斷改變，不同行業對於數位轉型的需求也不斷調整，未來精誠將持續發揮在生態圈的領導能力，成為企業數位轉型AI化的最佳夥伴。（編輯：楊凱翔）1080613