因應美中貿易戰 宏碁：中國以外地區試產

（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠宏碁今天召開股東常會，通過2018年財報與配發每股現金股利新台幣0.77元；為因應美中貿易戰影響，宏碁正安排供應鏈在中國以外地區試產，原則上會分散在多處，不會重壓在一個地點。

今年宏碁股東會僅花21分鐘，效率驚人。2018年宏碁合併營收達新台幣2422.7億元，年增2.1%；稅後淨利30.6億元，年增8.7%；每股盈餘（EPS）1.01元，創8年新高。

現場媒體關注美中貿易戰因應策略，宏碁董事長暨執行長陳俊聖會後受訪說，有蠻多地點都在考慮之內，宏碁會保持開放態度，根據貿易戰發展情勢來做最好的調適。

談到供應鏈是否已開始在中國以外地區試產，陳俊聖表示，都有在安排，試產會分散在多處，但沒有確定一定要在某個地點，主要是為了保護投資人權益，不要重壓在一個地點，原則上會保持開放態度。

陳俊聖說，美國市場占宏碁營收約20%，特別是筆電產品，美國市場非常大，不能掉以輕心。談到供應鏈生產端認證需要多久，陳俊聖表示，要看生產線準備情況，原則上都是幾個月，除非建新廠才需要更久時間。

陳俊聖指出，宏碁子公司安圖斯科技的伺服器整合相關軟體與服務，去年拿下12座超級電腦標案，今年上半年已拿下6座超級電腦標案，包括印度、台灣、泰國、澳洲等地。

他強調，宏碁新事業目前表現都還不錯，去年宏碁個人電腦（PC）營收占比約74%，今年1到5月PC營收占比降到70%，代表其他生意有上來，包括安碁、建碁、安圖斯營收都達到雙位數百分比（10%以上）的年增率，雖然基期相對較小，但是要在目前這樣的大環境下做出成績並不容易。

被問到新事業是否設立停損點，陳俊聖表示，每個事業都不一樣，宏碁會觀察新事業是否達成里程碑，包括財務目標與專案進展，能做到就繼續存活，如果小虧還可以接受，大虧就受不了，會在中期評估能否幫股東賺錢，如果不行就砍掉。

另外，宏碁是否將持續贊助運動賽事，陳俊聖表示，目前宏碁聚焦ConceptD創作者系列產品和電競賽事，藉此優化營運，未來也會持續投入電競運動賽事。（編輯：蘇志宗）1080614