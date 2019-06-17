傳英特爾高通私下遊說 施壓華府放寬華為禁令

（中央社舊金山/華盛頓16日綜合外電報導）知情人士透露，中國科技巨擘華為技術公司的美國供應商私下悄悄向美國政府施壓，要求放寬對華為的銷售禁令，即使華為本身避免從事傳統的政府遊說工作。

美國商務部5月15日將華為及其70家附屬事業列入出口管制實體清單（Entity List），禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。英特爾（Intel）和賽靈思公司（Xilinx Inc）等晶片大廠隨後在5月底和美國商務部官員開會討論因應之道。

路透社引述4位消息人士報導，高通（Qualcomm）也在這項議題上對商務部施壓。

3名知情人士表示，晶片製造商主張，華為旗下部門也銷售智慧手機和電腦伺服器等採用一般零件的產品，不太可能像華為5G網路設備一樣構成國安疑慮。

當中一人說：「這（放寬禁令）不是要幫助華為，而是要避免對美國企業造成傷害。」

華為去年700億美元零件採購金額中，高通、英特爾和美光科技公司（Micron Technology Inc.）等美企就占了110億美元。

消息人士以高通為例，宣稱高通希望可以繼續出貨智慧手機和智慧錶等一般裝置的晶片給華為。

美國半導體協會（SIA）全球政策副總裁古德瑞契（Jimmy Goodrich）說：「和國家安全無關連的科技，似乎不該納入這項命令的範圍內。」

華為董事長梁華本月稍早告訴媒體，Google也在與美國商務部商討解決方案，以繼續對華為銷售。

Google發表聲明表示，公司和商務部合作，以確保公司遵循最新法規。

中國觀察家表示，美國供應商基本上試圖從中穿針引線，但不想被認為是協助華為這家被控間諜、剽竊和違反制裁令等罪名的中國公司，而是基於不想失去好客戶，憂心華為因此另覓供應商。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1080617