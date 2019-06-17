更多編輯台推薦新聞：
圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望
兩岸

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望

早安世界》百萬港人再上街反送中 林鄭月娥道歉稱謙卑接受批評
早報

早安世界》百萬港人再上街反送中 林鄭月娥道歉稱謙卑接受批評

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈
國際

台灣蘭花排出世界地圖 風靡日內瓦外交圈

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

傳英特爾高通私下遊說 施壓華府放寬華為禁令

最新更新：2019/06/17 14:38

（中央社舊金山/華盛頓16日綜合外電報導）知情人士透露，中國科技巨擘華為技術公司的美國供應商私下悄悄向美國政府施壓，要求放寬對華為的銷售禁令，即使華為本身避免從事傳統的政府遊說工作。

美國商務部5月15日將華為及其70家附屬事業列入出口管制實體清單（Entity List），禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。英特爾（Intel）和賽靈思公司（Xilinx Inc）等晶片大廠隨後在5月底和美國商務部官員開會討論因應之道。

路透社引述4位消息人士報導，高通（Qualcomm）也在這項議題上對商務部施壓。

3名知情人士表示，晶片製造商主張，華為旗下部門也銷售智慧手機和電腦伺服器等採用一般零件的產品，不太可能像華為5G網路設備一樣構成國安疑慮。

當中一人說：「這（放寬禁令）不是要幫助華為，而是要避免對美國企業造成傷害。」

華為去年700億美元零件採購金額中，高通、英特爾和美光科技公司（Micron Technology Inc.）等美企就占了110億美元。

消息人士以高通為例，宣稱高通希望可以繼續出貨智慧手機和智慧錶等一般裝置的晶片給華為。

美國半導體協會（SIA）全球政策副總裁古德瑞契（Jimmy Goodrich）說：「和國家安全無關連的科技，似乎不該納入這項命令的範圍內。」

華為董事長梁華本月稍早告訴媒體，Google也在與美國商務部商討解決方案，以繼續對華為銷售。

Google發表聲明表示，公司和商務部合作，以確保公司遵循最新法規。

中國觀察家表示，美國供應商基本上試圖從中穿針引線，但不想被認為是協助華為這家被控間諜、剽竊和違反制裁令等罪名的中國公司，而是基於不想失去好客戶，憂心華為因此另覓供應商。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1080617

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報