獨董提全面改選 天蔥：經營權穩固

（中央社記者江明晏台北21日電）天蔥國際營運虧損持續擴大，獨董擬召集股東臨時會全面改選，市場擔憂天蔥經營權恐生變，天蔥聲明強調，公司股東結構與經營權穩固，今年營運可望逐漸改善。

上櫃股天蔥國際營運虧損持續擴大，天蔥20日公告，獨董吳佳蓉依據公司法及證交法規定，逕自通知擬於8月8日自行召集股東臨時會，全面改選2席董事及3席獨董，市場擔憂，天蔥經營權恐生變。

對此，天蔥今天發出聲明強調，公司股東結構與經營權穩固，澄清外界擔憂公司有經營權生變疑慮的情況，公司強調，所有會議流程、提案事項均依循相關法規辦理，並以全體股東利益為決策最大考量。

而對於獨立董事吳佳蓉鑒於天蔥現正面臨公司淨值偏低，董事意見分歧無法達成共識，為公司利益，認有儘速改組董事會暨改變資本結構的必要，以凝聚股東共識，訂於8月8日召開臨時股東會全面改選董事及獨立董事，公司表示尊重。

天蔥聲明指出，董事長盧俊賢為品牌創始人，自公司創立以來親力親為參與公司營運，近年為提升品牌精神及經營績效，積極針對門店進行去蕪存菁，今年起更全力提升產品品質，並引進全新港點品牌「點8號」，致力改善營業狀況，5月營收月增36.35%，營運狀況可望逐漸改善。

天蔥指出，就點8號港點品牌，天蔥以穩健策略發展，首重商業模式穩固，107年僅開設光復店一門店，該店營收穩定，為公司全台門店之冠，其中該店107年度裝潢與設備投入金額約新台幣數百萬元，凡此均有相關資料與財務報告可稽。獨立董事游慈卿卻稱去年裝潢及設備支出達7000萬元，與實情全然不符。

天蔥2018年全年合併營收降至3.28億元，年減44.21%，歸屬母公司稅後虧損0.72億元、每股虧損4.34元，創歷史新低；天蔥2019年首季稅後虧損2503萬元、每股虧損1.43元。（編輯：郭萍英）1080621