台積電除息 股價開盤小漲0.5元

（中央社記者張建中新竹24日電）台股市值最大的台積電今天除息，每股配發新台幣8元現金股息，股價以241元開出，漲0.5元，填息率不到1成。

台積電今天除息，共配發2074.43億元現金股息，據證交所估計，台股加權指數因台積電除息而蒸發69.3點。

據統計，台積電近3年都順利完全填息，2016年僅3個交易日即完全填息，2017年花了32個交易日，2018年花了20個交易日。

三大法人外資、投信與自營商19日起連續3個交易日共買超台積電3萬5479張，卡位台積電除息行情意味濃厚。台積電今天股價以241元開出，小漲0.5元，填息率僅6.25%。

台積電外資持股占比77.09%，台積電除息外資估計可領走1599億元；行政院國家發展基金管理會持股16.53億股，也可獲132.29億元。

台積電董事長劉德音持有1291萬股，可獲1.03億元。台積電現金股息預計7月18日發放。

隨著蘋果（Apple）與超微（AMD）等客戶需求升溫，台積電下半年7奈米出貨可望擴增，並將帶動業績逐季攀高，只因美中貿易戰與華為禁令影響，博通（Broadcom）等紛紛調降今年營運目標，台積電是否跟進調整全年業績目標，值得觀察。（編輯：蘇志宗）1080624