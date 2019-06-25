美墨關稅事件衝擊 緯潁評估在美設廠

（中央社記者潘智義台北25日電）大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技服務公司董事長林憲銘今天在股東會表示，經歷美國打算對墨西哥進口商品課稅事件後，已評估在美國設廠。

美國總統川普先前表示，將自6月10日起對墨西哥進口商品課徵5%關稅，直到非法移民停止穿越邊界，甚至將來不排除可能進一步提高關稅，但後來美墨兩國言和，川普取消課稅。

林憲銘指出，緯穎在東南亞、台灣、墨西哥、捷克都有據點，唯一缺的就是美國廠，原以為布局完整，可以有效應付美中貿易戰課稅的問題，並特別看好墨西哥廠輸美的功能，但沒想到美國總統川普先前卻突然宣布要對墨西哥進口商品課徵關稅，雖然後來取消，但川普的「演習」讓緯穎不得不慎重考慮在美國設廠，只是成本確實會墊高。

緯穎統計，墨西哥廠占營收6成，緯穎科技財務長陳昌偉股東會後說明，因應美國一度打算在6月10日起對墨西進口商品課徵關稅，墨西哥廠銷美產品也提前出貨，但隨後美國取消課稅後，輸美產品已按正常步調出貨。

陳昌偉說，墨西哥廠提前出貨是短期因應措施，中期措施原本規劃讓墨西哥廠、捷克廠出口對象對調，由捷克廠負責銷美產品，但隨著美國取消對墨西哥課徵關稅，這項做法也已取消。至於長期規劃就是在美設廠，仍將持續在美國找適當地點設廠，但沒有時間表。（編輯：林沂鋒）1080625