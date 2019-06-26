美光繞過華為禁令恢復部分供貨 股價聞訊狂漲11%

（中央社舊金山25日綜合外電報導）美國最大電腦記憶體晶片製造商美光科技公司今天公布財報時表示，旗下部分產品已恢復對華為技術公司出貨，意味著美光似乎找到方式，繞過川普政府封殺華為祭出的出口禁令。

美光科技公司（Micron Technology Inc.）今天公布財報後，在電話會議上向分析師說明公司的這項決定。執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，美光研究華府的出口禁令後，認定部分產品不在禁令之列。美光股價盤後聞訊狂漲11%。

梅羅特拉透露：「我們在過去兩週開始出貨。」他說，在仔細研究完華為錯綜複雜的禁令後，公司決定恢復部分產品的出貨，但未提供進一步說明。美光宣布恢復對華為部分供貨後，不但自家股價應聲大漲，也帶動其他晶片股上揚。

在川普政府禁止華為向美國企業採購後，美光被迫停止對華為這個大客戶出貨。美光對華為出貨占公司年營收約13%。

美光今天公布會計年度第3季營收衰退39%，來到47億9000萬美元，高於分析師平均預估的46億8000萬美元。

美光財務長辛瑟（ David Zinsner）在電話會議中表示，截至8月底止季度，營收將介於43至47億美元之間。

扣除特定項目，美光在5月底前季度，每股獲利1.05美元，高於分析師平均預估的78美分。美光預估本季獲利經調整後，每股介於38至52美分之間，低於分析師預估每股獲利63美分。

紐約時報引述4名知情人士透露，美光、英特爾（Intel）已找到繞過華為禁令的方式，恢復對華為出貨。報導中表示，這些出貨銷售有助於華為繼續銷售智慧型手機和伺服器。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1080626