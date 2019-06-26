京元電第3季業績可望續創新高 5G晶片測試貢獻

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）晶圓測試廠京元電第2季業績看季增15%，第3季5G基地台晶片測試有撐，美系晶片大廠與手機晶片台廠訂單穩健，法人估第3季業績可望季增10%左右，續創單季新高。

展望第2季到下半年營運表現，法人報告預估，京元電第2季業績可較第1季成長15%，第3季業績可望季增10%。

報告指出，第3季京元電在中國大陸手機品牌商晶片測試量可能受到小幅影響，不過5G基地台基礎設備所需晶片測試穩健向上，美系晶片大廠和台系手機晶片商測試訂單持穩，推動京元電第3季業績季增兩位數，再拚單季新高。

其中在5G測試量，京元電先前預期今年下半年可逐步放量，5G晶片相關測試業績可望成長兩位數百分點以上，預估今年5G基地台在內相關基礎建設晶片測試業績占比可超過1成。

展望今年，本土法人報告預估，京元電今年整體業績可望成長20%，估今年業績有機會站上新台幣250億元，創歷年新高。

京元電自結5月合併營收20.64億元，月成長7.48%，比去年同期增加20.5%，創歷年單月新高，累計今年前5月自結合併營收92.45億元，較去年同期增加16.96%。（編輯：張均懋）1080626