潤寅詐貸案 債權銀行最新損失近40億

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金管會今天公布潤寅詐貸案，受害13家債權銀行最新損失合計為39.49億元，占整體債權金額超過5成。另外，損失最多的前7大銀行中有5家公股、2家民營。

金融監督管理委員會銀行局副局長黃光熙表示，最新了解，13家銀行最新授信餘額為73.21億元，預估總損失為39.49億元。另外，損失最多的前7大銀行，依序為台企銀12.35億、王道銀行6億、元大銀行5.97億、合作金庫4.84億、兆豐銀行4.77億、第一銀行1.17億、華南銀行0.44億，合計有5家公股、2家民營銀行。

黃光熙指出，6月5日時有6家銀行向金管會通報重大偶發事件後，統計至5月底，13家銀行對潤實及其關係企業的授信餘額是79.91億元，當時預估可能損失為39.6億元。今天再度了解，最新預估13家銀行的授信餘額為73.21億元，預估損失有39.49億元，占比超過53.9%。

此外，13家銀行當中，有11家為上市公司，其餘2家為公開發行公司，針對至今為何只有7家銀行做重訊公告，其他卻沒有？金管會證期局副局長蔡麗玲說明，是否公告要看對股東權益、證券價格有無重大影響，未公告的公司可能是未達重大性影響。

蔡麗玲進一步說明，每家公司規模大小不同，對於是否達到對公司股東權益、股價有重大影響，公司可以自行評估。根據上市公司發布重訊的規定，公司在事實發生2小時前，必須公告，但目前有公告的銀行，主要都是針對媒體報導的澄清，並無違反。（編輯：林沂鋒）1080704