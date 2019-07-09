全聯推彰投農產品特展 目標業績8000萬

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）超市業者全聯與地方政府合作，推出「一地一好物」，將在商場販售彰化及南投等地約40項農產品，全聯指出，不僅照顧台灣在地農民，也預估帶動彰投兩地物產銷量成長5成，營業額目標為新台幣8000萬元。

全聯宣布與彰化縣、南投縣合作，將展出約40項生鮮、乾貨，估將售出約600噸物產，全聯指出，可望帶動彰化、南投兩地物產銷量成長5成，目標業績為8000萬元。

全聯今天舉行記者會，彰化縣長王惠美、南投縣副縣長陳正昇、全聯執行長謝健南等人均出席活動。王惠美致詞時指出，彰化縣有山有海，農產品豐富，縣政府也推出「彰化優先」品牌，產品具備產銷履歷、有機認證，農產品安全無虞，讓民眾吃得安心，買的放心。也希望透過與全聯合作，提高產品銷售量，讓農民有更好的收入。

陳正昇表示，南投縣位居台灣本島中央，是唯一不靠海的縣市，由於地形特殊，形成不同氣候和土壤，讓南投物產豐富，盛產香蕉、百香果、茭白筍、番茄、彩椒等農作物。此外，南投自2007年輔導縣內各鄉鎮市農會，參加「台灣農漁會百大精品」遴選，每年入選品項均是全台第一，顯見南投縣各鄉鎮農會對於每年參選產品品質及包裝，都很用心。

謝健南則說，高雄物產展創下超過4600萬元業績，台南物產展業績也有3300萬元，民眾對於台灣在地好物接受度高。「一地一好物」於全台985間全聯展出銷售，全聯是本土超市，更要照顧台灣在地農民；全聯也將擴增100多家門市冷藏空間，盼呈現產品最佳狀態，把優質農產品給消費者。

謝健南會後接受媒體採訪時指出，台灣農產品因追求數量，有時導致價格崩盤，應該從農產品品質、產量著手，改變整體結構；全聯目前採取計畫銷售，並配合農夫計畫生產，「有好的收購價錢」，更能照顧台灣農民，消費者也能買到當季、在地生產的新鮮產品。

他說下個檔期將推廣嘉義農產品，未來不排除與雲林合作。

全聯彰投物產展於7月12日至8月8日開跑，將推出二林火龍果、和美鎮杏鮑菇、埔里活水茭白筍、南投蕉等40項在地優質農產品。全聯表示，希望持續以「吃對時」、「依旬而食」的概念推廣台灣好物。（編輯：黃國倫/楊凱翔）1080709