電玩世界女性玩家激增 女性向手遊崛起

（中央社記者韓婷婷台北14日電）電玩已非男性專屬，根據荷蘭遊戲產業市場調查公司Newzoo公布的報告，預估今年女性玩家在全球將突破10億人，占總數的46%，隨著女性玩家比率逐步提高，女性向手遊快速崛起中。

年輕世代手遊風氣盛行，根據Newzoo預估2019年全球遊戲市場規模將達1500億美元、女性玩家在全球突破10億人，占總數的46%；而在台灣的網路使用者當中，有67%的男性與65%女性每個月至少會玩一次手遊，男女差距其實不大。

在課金的比例上，有78%玩家於6個月內曾在遊戲內消費，男女玩家購買強化道具的比例差距僅2%。數據顯示女性手遊玩家不僅日益增多，且消費實力毫不遜於男性。而女性玩家付費的目的也很單純，男性玩家注重遊戲內戰力的提升；但女性玩家最大的付費意願是「讓角色變好看」。

看準這股逐漸崛起的女力，已有不少遊戲開發商，開始推出針對女性用戶設計、開發與運營的「女性向遊戲」，包括「戀與製作人」、「雲裳羽衣」、「半世界之旅」、「選擇戀世界」、「宮殿100日公主」、「萌貓物語」、「戀人之森」、「無法觸碰的掌心」等都是熱門的女性向手遊，為遊戲市場開創新藍海。

據資策會的調查，女性玩家喜愛的遊戲類型前3名分別是：益智解謎、經營模擬、互動養成。女性向遊戲題材多屬於與男性角色的戀愛題材、養成題材、宮鬥題材、換裝題材等。

遊戲業者表示，女性向手遊可以引起強烈迴響的主因，往往就是它契合時下女性的心理狀態。合理的劇情更容易使女玩家有代入感，暖色調或粉色系的畫面較容易吸引女性玩家，面對現實社會中的種種壓力，遊戲能使她們在短暫的時間內，精神上得以放鬆，並從遊戲中找到歸屬感。

女人最懂女人！身為遊戲產業少見的女性領導者，唯數娛樂董事長暨執行長許書綺透露，女性玩家對遊戲的黏著度與忠誠度其實相對高於男性玩家，也更容易認同遊戲的整體設定，進一步形塑IP價值，若照顧好女性玩家遊戲體驗的細節感受，便可與女性玩家有良好的互動關係。 （編輯：郭萍英）1080714