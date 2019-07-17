WTO裁定美反補貼稅有違規定 中國可祭制裁因應

（中央社日內瓦16日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）上訴法官今天在一項裁決中指出，美國未完全遵守世界貿易組織的裁定，若不撤銷違反該機構規範的特定關稅，美國可能面臨中國的制裁。

路透社報導，中國2012年向世界貿易組織投訴，美國對當時價值73億美元（約新台幣2264億元）的中國出口商品徵收反補貼稅，其中包含太陽能板、風力發電塔、鋼瓶和鋁型材。

美國貿易代表署（USTR）的萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，世界貿易組織的裁決認同美國證明中國利用國營企業來資助和扭曲其經濟。

但是，這項裁決也指出，美國必須接受中國價格以衡量補貼，儘管美國貿易代表署視這些是「扭曲的」價格。

美國發聲明說：「這項結論忽略所有美國引述來自世界銀行（World Bank）、經濟合作暨發展組織（OECD）研究報告、經濟調查和其他客觀證據的發現。」

聲明進一步指出：「世界貿易組織上訴機構報告破壞該組織自身的規則，讓它們在對抗中國國營企業補貼的效力減弱。中國這樣的補貼方式傷害美國勞工和企業，並扭曲全球市場。」

這項爭端聚焦在美國商務部於2007至2012年間展開的17項調查，當時是前總統歐巴馬執政時期。（譯者：王品軒/核稿：陳昱婷）1080717