第2季起財報送董事會前 董事長等3人需先蓋章

（中央社記者劉姵呈台北18日電）金管會今天宣布，公開發行公司自今年第2季開始，提財務報告送進審計委員會或董事會前，需由董事長、經理人及會計主管先簽名或蓋章，違者處新台幣24萬至480萬元罰鍰。

金融監督管理委員會證期局副局長蔡麗玲今天表示，因證券交易法第14條之5及第36條已於今年6月21日經總統修正公布，主要是考量到財務報告編製是公司管理階層責任，為落實公司治理，加強公司對財務報告內部管理程序，因此公開發行公司自今年第2季開始，提報審計委員會及董事會的財務報告，須由董事長、經理人及會計主管3人先簽名或蓋章。

蔡麗玲表示，統計至今年6月底為止，一共有2382家公開發行公司的財務報告都要依照此規定辦理。

蔡麗玲說，現行實務上，公司提報審計委員會或董事會的財務報告，常發生未經董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章的情形，為了落實公司治理，要調整為提報董事會前，應先在財務報告上用印。

蔡麗玲強調，一方面也是提醒編制者要特別去注意，另一方面董事會相關負責人，也要對財報負起相關的責任。

至於如何知道有無違規，董事會的議事錄上面都會有記載，若沒有在董事會前先用印，蔡麗玲表示，依照目前證交法第178條規定，可處以新台幣24萬元至480萬元的罰鍰，公司應預為安排及早因應。（編輯：鄭雪文）1080718