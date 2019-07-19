卓永財保守看下半年工具機景氣 上銀第3季看增

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）傳動元件大廠上銀總裁卓永財今天表示，第3季台灣工具機產業景氣恐較第2季差，第4季也不樂觀，但上銀本身第3季業績可望季增，盼第4季表現比第3季好。

台灣智慧自動化與機器人協會今天下午舉行35週年慶祝大會，卓永財以協會名譽理事長身分出席，會前接受媒體採訪。

觀察美中貿易戰進展，卓永財預期，貿易戰可能會持續發展，因為這牽涉雙方的政治行為，也牽動國家競爭力表現。

觀察東南亞市場，卓永財指出，目前東南亞各國也強調邁向工業4.0，馬來西亞經濟成長受惠美中貿易戰，越南市場「明年會更紅」。

展望今年下半年台灣工具機產業景氣表現，卓永財預期，第3季產業景氣不會比第2季好，主要是中國大陸工具機市場衰退，加上東南亞廠商因貿易戰持續觀望，還有多餘產能，工具機相關零組件仍有庫存待去化。

卓永財也預期，第4季台灣工具機產業景氣也不樂觀，可能不會較第3季佳。

卓永財透露，現在不少工具機台廠「度小月」，部分員工已經休無薪假，每星期「做四休三」的狀況時有所聞，下半年工具機產業景氣不佳，工具機廠員工休無薪假的狀況何時結束，要看外部環境變化。

觀察今年，卓永財預估，台灣工具機產業產值可能較去年衰退。

卓永財表示，明年台商回流以及東南亞投資效應發酵，有利帶動明年台灣工具機產業表現，不排除明年第1季台灣工具機產業景氣可優於今年第4季。

若從上銀集團本身來看，卓永財預期，上銀第3季業績表現可較第2季佳，希望第4季也可較第3季好，主要是上銀持續掌握智慧自動化製造趨勢。

觀察子公司海外布局，卓永財預期，上銀集團在歐洲子公司包括義大利、英國和德國等，今年前7月成長幅度都有2成多，日本子公司上半年維持平盤。

他表示，上銀今年業績可能較去年持平，明年業績可望優於今年。

觀察中國大陸工具機產業景氣，卓永財指出，與民生、醫療、電池相關的工具機應用持續穩健，但是外銷一般消費品相關工具機應用受到衝擊。上銀在中國大陸子公司目前業績也呈現年減表現。（編輯：楊玫寧）1080719