聯茂傳搶單台燿 法人：衝擊不大

（中央社記者江明晏台北22日電）5G引爆CCL商機，CCL三雄今年上半年營收，台燿明顯偏弱，法人認為，因聯茂取得小部分台燿訂單，但評估對台燿衝擊不大，看好台燿第2季毛利率優於預期，且明年會努力收復失土。

5G帶動資料中心升級，高速高頻傳輸材料迎來長線商機，銅箔基板（CCL）受惠趨勢最為鮮明，激勵銅箔基板（CCL）三雄近來股價強漲。

觀察CCL三雄上半年營收表現，聯茂上半年營收新台幣112.57億元，年減約1%、台光電上半年營收111.1億元，年增0.74%，表現較佳，台燿上半年營收年減逾8%，至82.3億元，台燿明顯偏弱。

法人指出，主因為聯茂取得小部分原為台燿生產的一般型伺服器和其他材料訂單，台光電取得美系大廠下半年筆電和平板材料訂單。

但法人認為，台燿針對聯茂、台光電2020年的產品項目，推出相對應的材料，預期可重新取得部分訂單。

市場預期，聯茂第2季毛利率將季增，主要是搶到台燿大單，但法人認為，人民幣貶值、銅價下跌才是毛利率增加的主因，另外，產品組合好轉和第2季工作天數增加是次要因素。

法人認為，台燿第2季毛利率有機會優於預期，因受惠於人民幣貶值、銅價下跌；觀察聯茂雖取得台燿小部分訂單，對於台燿營運僅有小幅度的衝擊，認為聯茂並未搶到台燿大單。

台燿新廠在7月完工，產能增加15%至20%，規劃生產高階伺服器和高階交換器，但法人提醒，由於景氣不明、5G基地台建置數量低於預期、零組件缺貨等因素，預期台燿新廠效應仍待觀察。

另外，法人指出，上半年伺服器客戶去化庫存，第3季伺服器客戶需求依然平穩，台燿、聯茂此部分訂單量難有明顯回升；台燿上半年面臨小部分訂單流失壓力，2020年會努力收復失土。（編輯：郭萍英）1080722