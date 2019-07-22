更多編輯台推薦新聞：
喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照
國際

喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元
國際

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

聯茂傳搶單台燿 法人：衝擊不大

最新更新：2019/07/22 10:36

（中央社記者江明晏台北22日電）5G引爆CCL商機，CCL三雄今年上半年營收，台燿明顯偏弱，法人認為，因聯茂取得小部分台燿訂單，但評估對台燿衝擊不大，看好台燿第2季毛利率優於預期，且明年會努力收復失土。

5G帶動資料中心升級，高速高頻傳輸材料迎來長線商機，銅箔基板（CCL）受惠趨勢最為鮮明，激勵銅箔基板（CCL）三雄近來股價強漲。

觀察CCL三雄上半年營收表現，聯茂上半年營收新台幣112.57億元，年減約1%、台光電上半年營收111.1億元，年增0.74%，表現較佳，台燿上半年營收年減逾8%，至82.3億元，台燿明顯偏弱。

法人指出，主因為聯茂取得小部分原為台燿生產的一般型伺服器和其他材料訂單，台光電取得美系大廠下半年筆電和平板材料訂單。

但法人認為，台燿針對聯茂、台光電2020年的產品項目，推出相對應的材料，預期可重新取得部分訂單。

市場預期，聯茂第2季毛利率將季增，主要是搶到台燿大單，但法人認為，人民幣貶值、銅價下跌才是毛利率增加的主因，另外，產品組合好轉和第2季工作天數增加是次要因素。

法人認為，台燿第2季毛利率有機會優於預期，因受惠於人民幣貶值、銅價下跌；觀察聯茂雖取得台燿小部分訂單，對於台燿營運僅有小幅度的衝擊，認為聯茂並未搶到台燿大單。

台燿新廠在7月完工，產能增加15%至20%，規劃生產高階伺服器和高階交換器，但法人提醒，由於景氣不明、5G基地台建置數量低於預期、零組件缺貨等因素，預期台燿新廠效應仍待觀察。

另外，法人指出，上半年伺服器客戶去化庫存，第3季伺服器客戶需求依然平穩，台燿、聯茂此部分訂單量難有明顯回升；台燿上半年面臨小部分訂單流失壓力，2020年會努力收復失土。（編輯：郭萍英）1080722

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報