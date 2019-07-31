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空中巴士上半年獲利翻倍 歸功A320系列增產

最新更新：2019/07/31 17:58

（中央社巴黎31日綜合外電報導）歐洲航太業巨擘空中巴士（Airbus）今天發布強勁財報，上半年獲利翻增超過一倍，主要歸功於A320系列飛機產量增加。

空中巴士淨利由去年1至6月的4億9600萬歐元，激增至今年同期的11億9700萬歐元（約新台幣415億元）。交機量也由303架增至389架，包括21架A220、294架A320系列含234架Neo版、17架A330、53架350和4架A380。

空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）在聲明中表示：「上半年的財務表現，主要反映A320系列飛機增產、重心轉移至更有效率的『新引擎選項』（New Engine Option，NEO）版本，以及A350飛機財務表現進一步改善。」

佛喜還說：「我們具競爭力的產品組合持續需求良好，包括A321XLR型飛機。從6月的巴黎航空展（Paris Air Show）大受市場歡迎可見。」

不過佛喜預警，下半年「交機量和特別是自由現金流量，都將持續面臨挑戰」。空中巴士目標是今年總交機量達880至890架。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080731

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