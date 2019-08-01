台電發171億公司債 10年期利率0.85%

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）台電今天宣布發行今年度第3檔公司債，規模達新台幣171億元，其中，10年期無擔保普通公司債利率最高，為0.85%。

台電為台灣發債大戶，今年已經發行2檔規模分別為191億元、192億元公司債，今天透過新聞稿表示，為籌措電源開發所需資金，常務董事會今天通過，將在9月中旬發行第3期無擔保普通公司債，金額達171億元。

台電指出，5年期無擔保普通公司債規模34億元，利率0.72%，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本1/2。

7年期無擔保普通公司債規模73億元，利率0.80%，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；10年期無擔保普通公司債，利率0.85%，發行新臺幣64億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

台電表示，本期與上一期公司債利率差不多，籌資主要用於第七輸變電計畫、林口電廠更新擴建計畫、大林電廠更新改建計畫等。

根據台電官網，林口電廠將新增3部80萬瓩超超臨界燃煤火力發電機組，大林電廠則是新建2部80萬瓩超超臨界燃煤火力發電機組，投資總額分別為1524億元與1040億元。

台電在民國106年、107年曾發行綠債，台電今年還未發行綠債，台電主管指出，綠債有必須用於綠能發展，會視下半年資金需求，再由董事會決議是否發行。（編輯：鄭雪文）1080801