堵中國商品洗產地 越南擬產地標示新規

（中央社河內2日電）為因應業者將中國等國商品偽造產地為越南等貿易詐欺行為，越南工商部日前提出有關商品產地標示的新法規草案，其中商品必須滿足增值比率達30%以上等條件，才能標示「越南製造」。

快訊新聞網站今天報導，越南工商部日前提出有關商品產地標示的新法規草案，徵求各界意見。

根據越南有關商品產地標示的現行規定，商品標籤上必須標示產地，「組織和個人基於自己了解與誠實，自行標示商品產地並對此負起責任」。

報導指出，現行規定是業者可以自行標示商品產地，但缺乏商品要滿足哪些條件才可標示「越南製造」的規定，導致業者隨意標示產地的現象。

根據新法規草案，某一貨品若純粹為越南產地或完全在越南生產，將可標示「越南製造」，例如：植物與製品、礦產品等。

對於商品經在越南最後加工階段製成，若滿足符合有關商品代碼轉換規定以及境內新增價值比率達30%以上等條件，才能標示「越南製造」。

越南工商部指出，這項法規草案列出有關商品產地標示的詳細規定，若獲得批准生效，將有助防止不良業者利用越南「洗產地」的貿易詐欺行為。此外，此法規若實施沒有衍生新的行政手續，因而不會給業者產生新的經費負擔。

越南家電品牌Asanzo的洗產地醜聞最近曝光，這家公司進口在中國生產的電視等產品，經由越南工廠移除產品上的「中國製造」標籤後，以「越南製造」、「日本技術」為包裝在越南境內販售，引起消費者關注。

在美中貿易戰的背景下，中國為規避美國關稅而在越南「洗產地」的行為，已引起美國關注。美國政府曾暗示，越南可能成為繼中國之後受到美國制裁的目標。（編輯：馮昭）1080802