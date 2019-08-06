美中匯率戰 上銀卓永財：新台幣應適當同步貶值

上銀集團總裁卓永財表示，貨幣匯率應該中性，但新台幣也應與競爭對手同步適當貶值。中央社記者鍾榮峰攝 108年8月6日

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）上銀集團總裁卓永財表示，貨幣匯率應該中性，但新台幣也應與競爭對手同步適當貶值。他指出，工具機產業第3季不會比第2季好，第4季仍要觀察貿易戰變數。

上銀集團旗下大銀微系統規劃9月上市，今天下午舉行上市前業績發表會，上銀集團總裁、大銀微系統董事長卓永財會前接受媒體採訪。

談到人民幣貶值、美中貿易戰延燒成匯率戰，卓永財表示，貨幣匯率貶值對出口當然有好處，不過他認為並不是越貶越好，貨幣匯率應該維持中性，企業也應該深耕研發。

不過卓永財指出，若台灣其他競爭對手的貨幣包括韓元和人民幣競相貶值，新台幣也應該同步適當貶值，「至少不要差太多」。

對於美中貿易戰後續發展，卓永財分析，貿易戰仍須觀望，不過明年初和明年中開始，機械設備出貨和需求可望增加，廠商有轉移生產基地到中國大陸以外的需求，例如越南現在缺工非常嚴重。

他也透露，韓國為了與日本競爭，半導體韓國廠商積極對外找尋替代性原材料和工廠生產線零配件，也積極與上銀和大銀微系統接洽傳動元件和系統產品，預期對上銀和大銀微系統第4季業績有明顯挹注。

展望下半年台灣工具機產業景氣，卓永財預估，由於美中貿易戰延燒成匯率戰，加上日韓貿易戰等變數，第3季工具機產業景氣不會比第2季佳，第4季景氣「還不敢講、有待觀察」。

不過他預估，工具機景氣明年可望比今年好，設備業景氣可望比今年佳，且預估明年景氣可較2018年好。

若以上銀本身來看，卓永財表示，下半年有新機會，包括日本和中國大陸產業升級，智慧製造有新的商機，下半年案子可望陸續開花結果，例如上銀協助汽車大廠生產線進行系統整合。

法人預估，上銀8月業績可能較7月減少，9月或10月開始業績回溫，第3季業績力拚較第2季持平，第4季業績要看大案子進度。（編輯：李信寬）1080806