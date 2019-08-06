威剛7月營收攀4個月高 第3季業績逐月揚

（中央社記者張建中新竹6日電）記憶體模組廠威剛7月營收持續攀高，達新台幣20.62億元，為4個月新高水準，威剛預期，隨著記憶體價格回升，後續8、9月業績可望一路成長。

受動態隨機存取記憶體（DRAM）價格跌幅超乎預期影響，威剛第2季營收滑落至55.74億元，季減約13%，毛利率8.49%，較第1季下滑2.31個百分點。

在處分資產等業外收益挹注下，威剛第2季稅前淨利1.99億元，反較第1季增加12.7%，歸屬母公司淨利1.15億元，每股純益0.53元；上半年歸屬母公司淨利2.73億元，年增58.46%，每股純益1.25元。

隨著DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）現貨價紛紛落底反彈，國際貿易紛爭未解，下游客戶回補庫存需求強勁，推升威剛7月營收攀高至20.62億元，月增6.5%，為4個月新高。

威剛董事長陳立白表示，NAND Flash與DRAM合約價可望分別於7月及8月底落底，並預期這波記憶體價格漲勢有機會延續到11月；在產品價格與需求同步攀升下，威剛第3季營收應可逐月成長。（編輯：林興盟）1080806