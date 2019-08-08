精誠上半年本業成長 每股盈餘2.92元

（中央社記者吳家豪台北8日電）資訊服務商精誠資訊董事會通過上半年財報，合併營收新台幣103.67億元，年增15.4%；營業淨利4.92億元，年增24.2%；稅後淨利7.21億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.92元。

精誠2019年第2季合併營收54.26億元，年增12.13%；稅後淨利3.36億元，每股稅後盈餘1.36元。

今年7月精誠合併營收19.44億元，年增29%；累計1到7月合併營收123.1億元，年增17.4%。

精誠發布新聞稿說明，今年第2季營收貢獻主要來自企業大型專案驗收認列，自去年陸續轉投資藍新、宏誌、鼎盛也發揮綜效。上半年本業成長創下歷年新高，主要受惠於數位轉型議題發酵，帶動資訊服務商機，精誠在智慧分析平台與智慧支付平台建置、資安教育訓練等政府跨部門大型專案有所斬獲。

精誠也拿下大型企業客戶指標性專案，包含電子支付平台建置、雲端平台建置案、智慧醫療與智慧航空解決方案等。

展望下半年，精誠表示，將持續以成為企業「數位轉型AI化」的首選夥伴為目標，提供企業完整的雲服務，也將持續加碼投資人才，以因應企業在數位轉型的需求。（編輯：郭萍英）1080808