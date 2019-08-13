台股重挫109點 金管會：貿易戰反送中等影響

（中央社記者劉姵呈台北13日電）台北股市今天收盤重挫109.7點，引發投資人不安；金管會證期局今天表示，台股下跌是受到美中及日韓貿易戰、香港反送中惡化及阿根廷股匯市重挫等影響所致。

台北股市今天收盤下跌109.7點，跌幅1.05%，引發投資人不安；金融監督管理委員會證券期貨局副局長蔡麗玲表示，台股下跌是受到國際政經情勢不穩定的影響，包括美中、日韓貿易衝突陷入僵局、香港反送中惡化、阿根廷股匯市重挫引發倒債疑慮以及全球經濟擔憂加劇等4因素。

蔡麗玲說，昨天美股道瓊指數下跌389.73點，跌幅1.48%，今天亞洲主要股市大多也普遍下跌，像是香港股市收盤下跌最深2.1%，日本股市下跌1.11%，新加坡股市下跌0.7%，韓國股市下跌0.85%，上海股市下跌0.63%。

蔡麗玲也表示，上市櫃公司營收表現穩健，經統計上市櫃公司今年7月份營收較上月增加7.46%，另外今年截至7月底，上市櫃公司累積營收合計約新台幣18.7兆元，較去年同期成長0.41%；且台股基本面良好，今年1至7月台股現金殖利率有4.06%，若加上股票股利為4.22%，具高現金殖利率。

此外，蔡麗玲也指出，目前主計總處預測台灣今年經濟成長率為2.19%，且大幅上修今年第2季經濟成長率概估為2.41%，比前次預測值增加0.63個百分點，主因是出口及國內投資優於預期。

蔡麗玲強調，股市畢竟是開放式的市場，難免會受到國際情勢的影響，金管會會持續觀察貿易戰及其他國際政經事件等金融市場的變化隨時做因應。（編輯：林興盟）1080813