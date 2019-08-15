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天蔥等5家淨值不到股本一半 列全額交割股

最新更新：2019/08/15 19:41

（中央社記者韓婷婷台北15日電）櫃買中心公告，天蔥、凱柏實業、和進、天揚、亞獅康-KY等5家公司半年報淨值已低於股本一半，新增為變更交易方法（全額交割股），19日起實施。

櫃買中心表示，上櫃公司108年度第2季財務報告形式審閱今天完成，根據審閱結果，上櫃有價證券應繼續停止交易有1家，應調整交易方式有7家，並自108年8月19日起實施。

櫃買中心表示，長天公司前因內部控制制度顯有重大缺失等情事，暨未依規定公告與申報107年度及108年度第1季財務報告，經停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，第2季財務報告也未依規定公告與申報，因此併案繼續停止該公司有價證券在證券商營業處所買賣。

天蔥、凱柏實業、和進、天揚及亞獅康-KY等5家公司則因108年度第2季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

元勝公司因108年度第2季財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，因此繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

沛亨公司則因108年度第2季財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法情事，故恢復為普通交割。（編輯：鄭雪文）1080815

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