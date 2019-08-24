孚思科技導入智慧工廠 中華電助陣越南台商

（中央社記者江明晏台北24日電）美中貿易戰嚴峻，外來企業湧入越南，投資成本提升，恐壓縮製鞋業台商利潤空間，昶勇集團旗下孚思科技導入中華電信智慧解決方案，助陣工廠升級，拉開與對手距離。

昶勇集團在越南深耕逾20年，旗下孚思科技自2013年從母公司獨立，主要生產全球知名品牌橡膠的鞋底材料，共有3間工廠，去年櫃買中心南向招商，11家有意返台掛牌的越南台商，孚思科技就是其中一家。

孚思科技總經理袁紹庭表示，「公司一直都朝向上市櫃的目標邁進」，去年孚思全年營收達3500萬美元，折合新台幣約11億元，今年估計達4800萬美元，折合新台幣約15億元，年增幅高達36%。

1995年，在台商都搶著西進大陸的時代，袁紹庭的父親、昶勇創辦人袁濟凡，跟著Puma、adidas來到越南勘查，發現越南文化和台灣差異不大，關鍵條件也與大陸相近，隔年決定在越南設廠，隨後一路壯大，20年的光景打造出擁有昶勇、昶遠、新成合、孚思4家公司的製鞋材料集團，在越南有15個工廠。

受到中國投資環境改變、美中貿易戰情勢嚴峻影響，近2年湧入越南的外來企業急速增加，導致越南當地市場缺工、設廠成本增加，屬於傳統製造業的成衣、製鞋產業的利潤變薄；有業者大嘆，低廉的勞工已不復存在，許多從中國轉來的訂單毛利也被壓縮。

「傳統產業其實是賺管理財」，袁紹庭指出，孚思近幾年積極導入自動化製程，優化產線效能，盼將利潤極大化。他坦言，「一開始也遇到很多瓶頸」，因為自動化設備、SI系統整合方案在越南當地的供應鏈還是很不完整，最後找上中華電信導入智慧解決方案見效，大幅縮短新廠學習曲線2到3年，他說，「嘗到了甜頭」，未來也會逐步導入其他工廠。

舉例來說，孚思2017年成立的新廠有供應原料端與產品端的兩大生產線，各有6條與12條產線，袁紹庭表示，中華電信打造的解決方案，各機台端的整合完善、現場生產看板和入庫數據都靠網路傳播即時回饋，可立即查看生產狀況與成本效益，對比過去光是資訊回饋就要花上一到兩週的時間，加上半年內也累積很多大數據，可除錯調校，「少走很多冤枉路」。

袁紹庭觀察，因消費者求新求變、電商通路便利，客戶都希望能以最快的速度送達最火熱的產品，導致製鞋業面臨交期從過去的60、70天，大幅縮短為30、40天，生產效率變得更為重要。

像孚思科技這樣導入產線自動化、智慧化的傳統產業廠，在越南當地沒有幾家，袁紹庭認為，透過優化產線，確實拉開了與競爭對手的距離。

新南向趨勢銳不可當，中華電信近幾年在越南市場耕耘，受惠台商需求，電信、雲端、資安、智慧工廠等ICT解決方案迎來爆發成長，今年將寫下營收翻倍佳績。中華電信也期許透過與當地最大電信商Viettel的合作關係，從台商生意做出實績，跨入企業與政府部門的ICT市場。（編輯：楊玫寧）1080824