中華電搶進新南向 盼組國家隊把餅做大

（中央社記者江明晏台北24日電）中華電信積極布局新南向，成為台商技術後盾，國際分公司總經理吳學蘭表示，已結盟國內能源與智慧製造大廠合攻越南商機，盼政府能大力支持籌組國家隊，把新南向的餅做大。

中美貿易戰節節升溫，為躲避美國加徵的關稅，不少企業陸續將供應鏈產線從中國移至東協國家，尤以越南最踴躍，新南向趨勢銳不可擋。

12年前，中華電信就看準商機，攜手越南最大電信業者Viettel成立合資公司，由中華電信技術支援Viettel建置與管理網際網路資料中心（IDC），後續中華電信並設立越南子公司，近幾年電信、雲端、資安、智慧工廠等資通訊（ICT）解決方案搭上廠商遷移潮，在當地市場寫下營收翻倍佳績。

中華電國際分公司總經理吳學蘭表示，今年重點任務訂為加深越南、泰國、印尼3大市場的ICT服務布局，期望把越南成功經驗複製到泰國、印尼以及其他市場。

「Viettel是越南最大電信商，在15個國家設立電信公司，其中有5個都是當地龍頭，用戶數總計達6500萬戶、一年營收規模也高達新台幣7500億元」，吳學蘭分析，越南的合作夥伴用戶規模和營收都遠在中華電之上，其官方色彩也被賦予推動國家升級的重要任務。

吳學蘭表示，中華電與Viettel合作超過10年，雙方關係密切，交流中也認可中華電形象正派、技術能力扎實，中華電更有望透過Viettel牽線，成為當地政府推動未來5年前瞻計畫的重要策略夥伴，在越南提升整體資通訊環境時，注入台灣的成功經驗與技術能量。

中華電國際分公司也受Viettel Group之邀，分別於27日與30日在河內及胡志明市共同舉辦「雲端運算時代的智慧製造」研討會，將有60至70家的越南金融及製造業者參與，台商約占9成，越南商占1成。

她認為，這些合作都有助中華電敲開越南大門，從做台商生意跨入本地企業，甚至有機會取得政府部門專案，目前中華電在越南的ICT業務與IDC業務的營收占比已勢均力敵，看好未來主要成長動能將來自Viettel導入的企業客戶和政府部門合作案。

中華電信國際分公司規劃處長劉炫龍觀察，中美貿易戰情勢嚴峻，因地緣關係，去年起台商大量遷入北越，多數為電子製造業，相關需求帶動中華電ICT業務營收翻倍，看好這樣的熱度可延續至明年。

不過，儘管中華電深耕越南市場逾10年，單靠一家企業能力還是有限。

「缺乏整合，就力量分散」，吳學蘭認為，要結合好的廠商來「打群架」。例如，中華電已在今年第2季結盟台灣節能產業龍頭大廠、智慧製造解決方案大廠，，物流方面也規劃與無人機業者合作，並持續在各產業尋找國內外合作夥伴，一起來搶攻越南市場，盼政府能大力支持籌組國家隊，讓各業者發揮所長、不單打獨鬥，不只在東協市場，也能在全球共搶商機。

今年3月的智慧城市展，中華電信力邀來自東協國家等16家電信業者與系統整合商參與，吳學蘭指出，多數廠商對台灣智慧城市的實際案例資通訊能量很讚賞，且認為台北智慧城市展水準和世界重要大展齊名。

劉炫龍表示，台灣資通訊能力大約領先越南10年、泰國5年，泰國業者也對導入台灣智慧城市案例、物聯網方案有濃厚興趣，而智慧醫療在東協也很有發展潛力。

吳學蘭盼在泰國、印尼複製越南成功經驗，今年將積極布局越南、泰國、印尼3大市場的ICT業務。而中華電在泰國也會採取和當地電信業結盟合作的方式拓展市場。

除此之外，在電競產品與OTT領域，中華電也著眼新南向商機，由於東協國家寬頻仍未普及，吳學蘭看好「遊戲加速器」顯著提升網路穩定度及傳輸速度，對電競玩家有吸引力，潛在市場龐大。同時，中華電也希望推動台灣的影視內容和平台至海外，已和越南Viettel洽談，預料明年下半年會有比較具體的方向，初步規劃技術授權MOD。（編輯：張均懋）1080824