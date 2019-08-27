券商承作海外有價證券融資放款 金管會擬放行

（中央社記者劉姵呈台北27日電）金管會今天表示，將開放證券承作複委託海外有價證券融資業務，未來投資人可用複委託投資海外有價證券向券商調度資金，拉高投資槓桿比率；此外，券商也將首次可承作外幣有價證券擔保放款業務，可望增加收入來源。

金融監督管理委員會證券期貨局今天就證券商業同業公會提出3大建議案作回應，針對第1和第3案擬將放行。首先，券商公會建議外資可拿海外有價證券、外幣直接向券商擔保借新台幣，再投資台股，可免結匯、降低投資成本；副局長蔡麗玲表示，券商建議只要是台灣允許可受託買賣有價證券的交易所掛牌的標的，都可以拿來向券商借新台幣，且最高可借100%。

蔡麗玲表示，因涉及信用風險集中度管理、海外標的保管跟撥轉、融資保證金追繳及違約處理機制、如何處分擔保品等，必須再請券商公會研議更詳細的配套措施，就會進一步考慮開放。

第2，針對開放分帳戶50%的資金，作為券商融資資金來源；蔡麗玲說，因為分帳戶資金是投資人暫時放在券商裡的資金，隨時可能要調度、投資，若券商拿來作融資業務的資金來源，恐會有資金流動性及風險控管的疑慮。目前已回函給券商公會，此案會再「緩議」。

第3，投資人以複委託業務投資的有價證券，向券商融通借款，再投資海外，可增加投資人的財務槓桿比率，蔡麗玲說，已經決定會開放。

根據券商公會統計，截至今年7月底止，證券商受託買賣外國有價證券的庫存部位金額為新台幣3144.72億元（以市價計），相較於去年同期增加39.7億元。蔡麗玲表示，未來可用此部位的有價證券再融通借款，增加海外投資部位，已洽央行同意，目前要等券商公會提出相關配套及風控方案，預估年底前可通過。（編輯：楊玫寧）1080827