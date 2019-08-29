Gogoro推共享機車服務 桃園首發上線

（中央社記者韓婷婷台北29日電）搶攻共享經濟，Gogoro推出GoShare移動共享服務，今天正式在桃園開放使用，首批投放車輛總共達1000輛，涵蓋桃園主要交通樞紐及都會區。

GoShare新事業總監姜家煒表示，秉持Gogoro建立智慧城市永續移動生態系的理念，攜手桃園市政府，率先在桃園交通樞紐和人口密集都會區投放1000輛GoShare車輛，結合都市公共運輸，為短途移動和城市發展提供更有效的交通解決方案。

姜家煒表示，作為全球第一套垂直整合Gogoro生態系資源的「端至端」移動共享方案，GoShare是Gogoro打造智慧城市價值鏈的重要里程碑。從硬體研發製造、能源網路布建、機器學習技術導入，到打造雲端營運管理軟體方案，GoShare將從台灣出發，協助全球大型城市建構智慧城市生活圈，落實永續發展目標。

據聯合國預測，2030年全球巨型都市將新增至41個，60%的人口居住在這些都市中，都市面臨基礎建設擴充不及、交通壅塞，及空氣污染等日益嚴重的問題，生活環境品質與都市永續發展都面臨嚴峻挑戰。（編輯：黃國倫）1080829