美中互祭新關稅生效 亞股多收低

（中央社香港2日綜合外電報導）隨著美國和中國對價值數千億美元的商品互祭新關稅生效，亞洲股市今天大多走低。美國總統川普重申雙方代表本月仍預定舉行貿易談判。

華府對輸美中國商品加徵新關稅1日生效，北京當局也施以報復關稅。

儘管如此，美國總統川普表示，雙方談判人員本月將舉行會談。川普告訴媒體：「我們和中國還在談，貿易談判仍將召開。」

然而，市場分析師警告，雙方貿易戰短期內不太可能落幕。Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）表示：「度過起伏的8月後，投資人應該繫好安全帶，準備迎接更為動盪的9月。貿易和關稅持續侵蝕投資人的信心。」

香港股市今天受到週末期間暴力再起波及而挫跌，市場憂心北京可能出手干預。同時，社會騷亂也重創地產股和澳門博弈股。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「市場憂心中國直接出手干預的可能性升高，以及此舉對這個亞洲領先的金融中心未來命運代表著什麼。坦白說，答案不太妙。」

上海股市則在一項製造業指數優於預期的利多帶動下，收盤上漲超過1%。但另一指數顯示，製造業仍然是萎縮。隨著貿易戰加劇，投資人對前景仍感到不確定。

亞股表現方面，日本日經指數收跌0.41%，澳洲雪梨股市收挫0.38%，新加坡股市收跌0.76%。南韓Kospi指數收盤微漲0.07%。

上海綜合指數收盤上漲1.31%，香港恆生指數收盤則跌0.38%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080902